Miguel Zenón, guanyador d'un Grammy, serà al festival Nits de Jazz de Platja d'Aro
La platja gran del municipi acollirà nou concerts amb artistes com Namina&The Barbarians, la Vella Dixieland Big Reunion o Broadway Jazz Classics
El saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón, premiat amb un Grammy, serà un dels caps de cartell del festival Nits de Jazz de Platja d'Aro. La 29a edició d'aquest cicle gratuït s'obrirà el 9 de juliol i tindrà nou concerts que es faran cada divendres fins al 28 d'agost, amb noms la Vella Dixieland Big Reunion, la banda Namina&The Barbarians o Manel Fortià i Libèrica Trio.
El primer concert anirà a càrrec de Namina&The Barbarians, que proposarà un viatge on el funk, el jazz, el folk i el blues dialoguen amb universos literaris i cinematogràfics que van de Víctor Català i Joan Fuster a Kafka, Jorge Amado o el cinema en blanc i negre.
Una altra de les actuacions destacades serà la del pianista tarragoní Xavi Torres, un dels músics amb més projecció del jazz a Europa, que serà al festival en format Trio juntament amb Reiner Elizarde (contrabaix) i Andreu Pitarch (bateria), i que tocaran juntament amb el saxofonista Miguel Zenón, un dels grans noms del jazz actual. El concert comptarà amb un avançament d'algunes peces del nou disc de Torres.
La programació es completarà amb Lluís Coloma & His Musical Troupe XXL (17 de juliol); La Vella Dixieland Big Reunion (24 de juliol); Manel Fortià + Libèrica Trio (31 de juliol); The Big Easy’s Crew – As Big As It Gets (7 d’agost); The Gramophone AllStars Big Band (14 d’agost); Júlia Plans Sextet (21 d’agost); i Broadway Jazz Classics (28 d’agost).
