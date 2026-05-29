Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironareforma plaça Catalunyapavelló de FontajauBarraques PalamósMíchel SánchezGirona FC
instagramlinkedin

Miguel Zenón, guanyador d'un Grammy, serà al festival Nits de Jazz de Platja d'Aro

La platja gran del municipi acollirà nou concerts amb artistes com Namina&The Barbarians, la Vella Dixieland Big Reunion o Broadway Jazz Classics

Els músics Xavi Torres i Miguel Zenon, que seran un dels caps de cartell del Festival Nits de Jazz de Platja d'Aro.

Els músics Xavi Torres i Miguel Zenon, que seran un dels caps de cartell del Festival Nits de Jazz de Platja d'Aro. / Cedida

Redacció

Redacció

Girona

El saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón, premiat amb un Grammy, serà un dels caps de cartell del festival Nits de Jazz de Platja d'Aro. La 29a edició d'aquest cicle gratuït s'obrirà el 9 de juliol i tindrà nou concerts que es faran cada divendres fins al 28 d'agost, amb noms la Vella Dixieland Big Reunion, la banda Namina&The Barbarians o Manel Fortià i Libèrica Trio.

El primer concert anirà a càrrec de Namina&The Barbarians, que proposarà un viatge on el funk, el jazz, el folk i el blues dialoguen amb universos literaris i cinematogràfics que van de Víctor Català i Joan Fuster a Kafka, Jorge Amado o el cinema en blanc i negre.

Una altra de les actuacions destacades serà la del pianista tarragoní Xavi Torres, un dels músics amb més projecció del jazz a Europa, que serà al festival en format Trio juntament amb Reiner Elizarde (contrabaix) i Andreu Pitarch (bateria), i que tocaran juntament amb el saxofonista Miguel Zenón, un dels grans noms del jazz actual. El concert comptarà amb un avançament d'algunes peces del nou disc de Torres.

Notícies relacionades

La programació es completarà amb Lluís Coloma & His Musical Troupe XXL (17 de juliol); La Vella Dixieland Big Reunion (24 de juliol); Manel Fortià + Libèrica Trio (31 de juliol); The Big Easy’s Crew – As Big As It Gets (7 d’agost); The Gramophone AllStars Big Band (14 d’agost); Júlia Plans Sextet (21 d’agost); i Broadway Jazz Classics (28 d’agost).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
  2. Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
  3. Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
  4. Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
  5. Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
  6. Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
  7. Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
  8. S’acaba l’era Míchel al Girona

Tres persones ateses per inhalació de fum en un incendi en un habitatge de Girona

Tres persones ateses per inhalació de fum en un incendi en un habitatge de Girona

Diari de Girona incorpora el suplement literari 'abril' i dona un nou impuls a l'econòmic 'Actius'

Diari de Girona incorpora el suplement literari 'abril' i dona un nou impuls a l'econòmic 'Actius'

La Fundació Impulsa reuneix a Girona joves i mentors per celebrar el final de curs

La Fundació Impulsa reuneix a Girona joves i mentors per celebrar el final de curs

Miguel Zenón, guanyador d'un Grammy, serà al festival Nits de Jazz de Platja d'Aro

Miguel Zenón, guanyador d'un Grammy, serà al festival Nits de Jazz de Platja d'Aro

Vídeo | La caiguda d’Isak Andic mesos abans de la seva mort que utilitza la defensa del seu fill Jonathan

Vídeo | La caiguda d’Isak Andic mesos abans de la seva mort que utilitza la defensa del seu fill Jonathan

Dos transportistes detinguts a Salt i Figueres per robar gasoil de camions aparcats a l’AP-7

Dos transportistes detinguts a Salt i Figueres per robar gasoil de camions aparcats a l’AP-7

Banyoles retira desenes de pins caiguts al bosc de sota el Mirador de l’Estany

Banyoles retira desenes de pins caiguts al bosc de sota el Mirador de l’Estany

Enrique Riquelme: "El Barcelona s'ha rigut del Reial Madrid per culpa de Florentino"

Enrique Riquelme: "El Barcelona s'ha rigut del Reial Madrid per culpa de Florentino"
Tracking Pixel Contents