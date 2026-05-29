El rodatge de la superproducció d'Amazon "Tomb Raider" blinda el Barri Vell
Hi haurà talls de circulació de vehicles i de persones durant diversos dies de juny, sobretot a l'entorn de la Catedral
L'actriu Sophie Turner és la protagonista d'una sèrie que ha dut la seva arribada a Girona amb la màxima discrecció
El rodatge d'una superproducció d'Amazon Prime Video, la sèrie "Tomb Raider", blindarà entre avui i el 8 de juny el Barri Vell de Girona. Sophie Turner, actriu britànica coneguda mundialment pel seu paper a Joc de trons, rodada també en part a la ciutat, n'és la protagonista. L'arribada d'aquesta producció, que també té reservada una part del Palau de Fires com a centre logístic, s'ha dut amb la màxima discreció i acords de confidencialitat. Segons ha avançat la Cadena SER, entitats locals com Fal·lera Gironina i Els diables de l'Onyar tindran presència en algunes de les escenes que es rodaran.
La sèrie recupera el mític personatge de Lara Croft, que va donar peu a diverses pel·lícules, dues d'elles protagonitzades per Angelica Jolie. A la sèrie, al costat de Sophie Turner, hi apareixen també grans noms com Sigourney Weaver. El rodatge de la producció també es farà properament a Almeria. Poc ha transcendit de l'argument, més enllà de mantenir l'esperit aventurer i arqueològic de la protagonista. Està previst que s'incorpori al catàleg d'Amazon Prime Video durant l'any que ve.
Un centre blindat
L'Ajuntament de Girona ha informat de les afectacions que tindrà el rodatge al Barri Vell, que quedarà blindat a la circulació de vehicles i persones, excepte els veïns, durant uns dies. En la nota, però, no s'especifica que la sèrie que es roda és "Tomb Raider". Es parla de restriccions al Barri Vell i al Mercadal entre el 2 i el 8 de juny. Hi haurà tres focus d’afectacions, amb talls de carrer a l’entorn de la Catedral de Girona, de la plaça del Vi i del carrer de Santa Clara.
També quedarà ocupada la zona d’aparcament del camí de la Font de l’Abat entre el 28 de maig i el 14 de juny i no es podrà circular ni aparcar al vial oest de la plaça de Catalunya entre el 3 i el 10 de juny. Els dies 18 i 19 de juny també es preveu que hi hagi talls puntuals en la circulació de vehicles i persones a l’entorn de la Catedral. La gravació també tindrà afectacions en la recollida de residus d’àrees temporals i en la recollida comercial de vidre. La resta de recollida no es veurà afectada. La nota reitera que "mentre duri la gravació, es garantirà l’accés dels veïns i veïnes del Barri Vell i del Mercadal als seus domicilis encara que el pas estigui restringit per als vianants en general".
Afectacions al carrer de Santa Clara
El muntatge, desmuntatge i la gravació al carrer de Santa Clara tindrà lloc entre el 2 i el 10 de juny, tot i que l’únic dia en què es tallarà al circulació de vehicles serà el 8 de juny, de 6 de 23 h, en el tram del carrer de Santa Clara que va des del carrer del Perill fins al carrer Nou. Així doncs, durant tota la jornada els vehicles que circulin pel carrer de Santa Clara es desviaran pel carrer de l’Obra. No hi haurà restriccions totals de circulació de persones i es podrà accedir als establiments comercials tant del carrer de Santa Clara com del carrer Nou i zones properes. En determinats moments, hi poden haver talls breus i puntuals de pas per aspectes tècnics de la producció.
Afectacions a l’entorn de la Catedral
El divendres 5 de juny, de 7 a 23 h, i el dissabte 6 de juny, de 7 a 16 h, hi haurà tancament total a la circulació de vehicles al voltant de la Catedral. Concretament, es tallaran els accessos a la Catedral amb vehicle des de la pujada de Sant Feliu, el carrer de Bellmirall, la plaça dels Lledoners i el carrer de la Força. El dijous 4 i el dissabte , hi poden haver talls puntuals en la circulació de vehicles per tasques de muntatge i desmuntatge. Del 4 al 6 de juny s’habilitarà per als veïns i veïnes del Barri Vell l’aparcament de la plaça de Josep Ferrater i Mora, ja que hi haurà reserves d’espais o necessitat d’espais sense vehicles al carrer dels Manaies, al carrer del Bisbe Cartañà, a la pujada de la Catedral, al carrer del Bellaire i a la plataforma Galligants i a les zones d’aparcament de la plaça de Sant Domènec, de la plaça dels Apòstols, de la plaça dels Lledoners, de la plaça de la Catedral, de la pujada de Sant Feliu, del carrer de Ferran el Catòlic i de la plaça dels Jurats.
El divendres 5 de juny, de 7 a 23 h, hi haurà tancament total al pas de persones, excepte els veïns, veïnes i personal d’establiments i serveis de la zona tancada. Concretament, es tallaran els accessos a peu a la Catedral des del carrer de la Força, la plaça de la Catedral, el carrer de Manuel Cúndaro, el carrer de la Claveria, la plaça dels Lledoners i l’entrada pel carrer del Bisbe Cartañà. El dissabte 6 de juny, de 7 a 16 h, no es permetrà el pas de persones al carrer de Manel Cúndaro ni els seus accessos des de les escales de la pujada de la Catedral i des del carrer de la Claveria. Es garantirà que els veïns i veïnes puguin accedir i sortir del seu domicili durant la producció.
Afectacions a l’entorn de la plaça del Vi
El dissabte 6 de juny, de 15 a 23 h, i el diumenge 7 de juny, de 6 a 23 h, hi haurà talls totals de circulació de vehicles als accessos a la plaça del Vi des del carrer de l’Albereda, dels Abeuradors, dels Ciutadans i de la rambla de la Llibertat. Aquest tancament comportarà desviaments per entrades i sortides de guals i aparcaments i farà que es pugui accedir al carrer dels Ciutadans des del carrer de Sant Josep i baixar pel carrer de Joaquim Pla i Cargol; que el carrer Nou del Teatre s’habiliti en doble sentit des del carrer de l’Auriga, i que el carrer de l’Albereda també s’habiliti en doble sentit des de plaça de Catalunya.
Excepte per als veïns i les veïnes, el dissabte 6 de juny, de 15 a 23 h, i el diumenge 7 de juny, de 6 a 23 h, també hi haurà talls total de circulació de persones als accessos a la plaça del Vi des del carrer de l’Albereda, el carrer Nou del Teatre, el carrer dels Abeuradors, el carrer dels Ciutadans i des de la rambla de la Llibertat. Per tal de minimitzar les molèsties a la ciutadania i persones visitants, l’Ajuntament ha dut a terme diverses accions informatives. Aquest estiu hi haurà una segona producció audiovisual a la ciutat, amb afectacions del 20 de juliol al 3 d’agost que s’ubicaran principalment l’entorn de la Catedral de Girona. Quan s’aproximi la data d’inici de la gravació, l’Ajuntament informarà als veïns i veïnes dels detalls de les incidències.
