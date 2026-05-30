Conflicte patrimonial
L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
Les religioses de l’ordre santjoanista, denunciades al començament del procés i alineades més tard amb el Govern d’Aragó, han reaparegut en la causa després que Generalitat i MNAC els reclamin més de 800.000 euros per un centenar d’obres, la venda de les quals va ser anul·lada per la justícia
El MNAC insisteix a demanar la intervenció de l’IPCE i qüestiona la interlocutòria «constitucionalment inacceptable» de la jutge de Sixena
Sixena canvia les regles del joc: «Si les pintures es poden moure, també pot fer-ho la Dama d’Elx»
David Morán
Amb elles, com sol dir-se, va començar tot. ¿Què fa una monja com tu enmig d’un enrenou com aquest?, que titularien Las Hijas de Felipe. A això anem. Perquè l’embullat litigi de Sixena –una disputa patrimonial amb múltiples derivades polítiques que fa gairebé tres dècades que s’arrossega als tribunals– és també la història d’unes discretes monges que han passat de compartir banc dels acusats amb la Generalitat i el Museu Nacional d’Art de Catalunya a convertir-se en peça clau en la recuperació de les pintures de la sala capitular. En aquest recorregut, s’hi inclouen els acords per a la cessió, custòdia i fins i tot la donació dels murals romànics, vinculats a un suposat pacte per a la condonació d’un préstec amb l’Institut Català del Sòl i a la cessió al Govern d’Aragó del dret a recuperar processalment aquestes mateixes pintures.
El plural, en realitat, sobra, ja que gairebé tot es concentra en la figura de Virginia Calatayud Aleixandre, última religiosa de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem a Espanya i hereva gairebé accidental de tot el greuge. El seu nom va aparèixer en la causa fa més d’una dècada en tant que priora del convent alabès de Salinas d’Añana i comissària pontifícia de l’ordre, càrrec que l’habilitava en exclusiva per demanar el retorn de les pintures, i ho va tornar a fer fa tot just una setmana, quan el MNAC li va enviar un burofax reclamant-li la devolució de 89.000 euros per la compra de 41 peces d’art del monestir que van tornar a l’Aragó el 2016. También la Generalitat reclama a la Orden de San Juan de Jerusalén, además de al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y al Obispado de Barbastro-Monzón,791.000 euros por la compra, conservación y restauración de otras 56 piezas adquiridas por Catalunya y retornadas por mandato judicial.
Si parece confuso es precisamente porque lo es: las monjas de Sijena aparecen no solo en la fotografía de las pinturas murales, maravilla del románico que Josep Gudiol arrancó en 1936 tras el incendio que arrasó el monasterio, sino también en una serie de operaciones de compraventade obras de arte anuladas por la justicia. Entre les peces d’anada i tornada, joies del cenobi d’Osca com la caixa sepulcral de Doña Isabel de Aragón i Monferrat o els sepulcres de fusta policromada del segle XV de sor Francisquina d’Erill i Castro i sor Beatriz Cornel. En realitat, res d’allò era nou per a les monges: seriosament afectades per la desamortització de 1836, feia dècades que subsistint gràcies, en part, a la venda del seu patrimoni, ja fossin taules del retaule major, el retaule gòtic de la Verge dels Desemparats o la cadira prioral de la senyora Blanca d’Aragó. Totes aquestes sortides, de fet, van accelerar la declaració del monestir com Monument Nacional el 1923. Les vendes, no obstant, no van acabar allà. Al contrari.
Es ven tresor
Calatayud, que només ha estat a Sixena de visita però va ser testimoni clau en el judici del 2016, és l’únic vestigi d’unes religioses que van abandonar el 1970 el monestir d’ Osca, seriosament deteriorat – la sala capitular continuava sense sostre més de tres dècades després de l’incendi –, per fusionar-se amb la seva comunitat germana a Barcelona. Poc després, el 1976, es van traslladar a Valldoreix i van inaugurar un nou convent que, com recorda l’historiador de l’art Albert Velasco al seu llibre ‘Les pintures de Sixena. Un foc que encara crema’, van poder finançar gràcies a un crèdit de l’Institut Català del Sol i a la venda d’obres d’art i objectes religiosos a la Generalitat.
Anys abans, el 1972 i el 1974, la priora de Sixena Angelita Opi ja havia dipositat al MNAC més d’un centenar de peces amb la condició de poder disposar-ne quan volgués i, segons van defensar al seu dia des de Villanueva de Sixena, perquè algunes obres que les monges s’havien emportat Barcelona havien començat a desaparèixer. Una altra partida formada per les grans joies de l’anomenat ‘tresor de Sixena’, les 44 que la Guàrdia Civil va requisar el 2017 durant l’aplicació del 155, ja portaven des de 1970 en dipòsit al Museu Diocesà de Lleida. Aquests tres lots, els dos del MNAC i el del Museu de Lleida, són els que la Generalitat i el MNAC acabarien comprant el 1983, 1992 i 1994 per un total de 50 milions de pessetes i la venda de la qual la justícia va declarar nul·la el 2015 al·legant que les peces formaven part d’un Monument Nacional i no podien ser disgregades.
Durant el judici, les monges van ser declarades en rebel·lia processal, però abans de conèixer el sentit de la sentència ja havien cedit al govern aragonès poder per reclamar la devolució de les pintures murals, l’autèntic tresor de Sixena. Al final, les religioses van resultar exculpades i exonerades, però la batalla per les pintures es va enverinar durant una dècada més, fins que fa just un any el Tribunal Suprem va ratificar la condemna i va obligar el MNAC a restituir les pintures murals, una sentència l’execució del qual continua enredada en un laberint de declaracions, informes tècnics i acusacions de deslleialtat institucional.
Un acord no escrit per les pintures
Molt abans d’això, el 1974, el ‘pecado original’: amb la mort de la priora Opi, la gestió dels béns de Sixena dipositats al MNAC i Lleida quedava en mans de Pilar Sanjoaquín, priora del monestir de Valldoreix, mare federal de l’ordre i assenyalada a qui la part aragonesa va acusar durant el judici de fer i desfer al seu antull. Va ser ella, de fet, qui va autoritzar les vendes de 1983, 1992 i 1994, va llogar el monestir de Sixena a una ordre francesa i, més sorprenent encara, va pilotar el 1991 un intent de vendre al MNAC les pintures murals per 50 milions de pessetes.
Ho explica Albert Velasco mentre aporta un document que detalla l’oferta: un primer pagament de 10 milions de pessetes, dues anualitats de 20 milions de pessetes el 1992 i 1993 i 2 milions més pels deu anys que havien estat sense rebre cap contraprestació pel dipòsit al museu. És remarcable, suggereix Velasco, que la quantitat «sigui molt similar a la quantitat que la Generalitat i el MNAC van acabar pagant per un lot d’objectes amb una «importància històrica» per dir-ho finament».
La teoria de l ’acord no escrit per les pintures no és nova i es remunta al 1966, quan la priora Opi esbroncava des de Sixena el director del MNAC, Josep Maria Ainaud de Lasarte, per no haver complert el que s’havia acordat. «Per l’exivició [sic] de les pintures de la Sala Capitular i des que així vam quedar tan sols un any hem rebut el que hem dit», li va escriure. Les pintures, recordem, van ingressar al museu després de l’incendi que va calcinar el monestir el 1936 i va convertir la capella sixtina del romànic en 64 rotlles de pintura abrasada que Josep Gudiol va arrencar i es va emportar Barcelona. Encara caldria esperar més de mig segle, 56 anys de res, perquè un document de 1992 firmat pel conseller de Cultura Joan Guitart i la mare Sanjoaquina recollís «la cessió de la custòdia i l’ús» de les pintures «per temps indefinit». En l’escrit, a més, queda registrada que «l’ordre de Sant Joan de Jerusalem es compromet a realitzar els tràmits i obtenir les autoritzacions necessàries per fer la donació de les pintures a la Generalitat».
Res d’això es va complir, és clar, tot i que Velasco aporta un detall encara més aclaridor: per pagar els deutes adquirits per la construcció del nou monestir, les monges havien demanat a l’Institut Català del Sòl un crèdit de 15 milions de pessetes que, pel que sembla, tenien seriosos problemes per tornar. Un contratemps financer que, pel que sembla, les monges confiaven a resoldre gràcies a les pintures. Així ho va exposar, almenys, l’advocat les religioses en una carta remesa al llavors director del MNAC, Eduard Carbonell, en la qual li recordava que «l’ordre va cedir gratuïtament aquestes pintures a la Generalitat, però demanant un acord polític per a la condonació del préstec».
Al principi, es va arribar a un acord per assumir i perdonar el deute, però un laberint de tràmits burocràtics i administratius va acabar frenant tant la condonació del crèdit com l’aparent voluntat de les monges de donar les pintures.
