L'Ocine Girona farà la preestrena del film "Viatge al país dels blancs"
La sessió comptarà amb el director Daniel Sancho i l'actor i protagonista de la història biogràfica, Ousma Umar
L'OCINE Girona farà dilluns la preestrena del film Viatge al país dels blancs amb una sessió especial que comptarà amb la presència del Director, Daniel Sancho Peris, i de l'actor i protagonista de la història, Ousma Umar.
La sessió tindrà lloc a les 19 h amb una projecció en català de la pel·lícula, que està basada en la història d'Ousman, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la idea del "país dels blancs", un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Després d'una travessia amb molts obstacles, arriba a Barcelona i s'adona que allí la vida no és com se la imaginava. Fins que coneix a la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix amor, suport i la possibilitat de tenir un futur. Ousman no només l'aprofita, sinó que la transforma en una cosa molt més gran.
El film, que compta amb actors com Emma Vilarasau o Benjamin Karkraba, s'estrenarà el pròxim 26 de juny.
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
- Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
- El rodatge de la superproducció d'Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell