El Festival de cinema independent La Setmana se celebrarà als Ocine Girona
La segona edició tindrà lloc de l'11 al 14 de juny amb quatre projeccions que competiran per guanyar la Lleona d'Or
La segona edició del Festival de Cinema Inependent de Girona La Setmana tindrà lloc entre l'11 i el 14 de juny als cinemes Ocine Girona. D'aquesta manera, el certamen canvia de seu, que l'any passat va celebrar-se als cinemes Truffaut, i manté el seu objectiu d'oferir un programa que visibilitzi el cinema emergent.
Aquest any, el festival ha rebut més de 50 llargmetratges procedents de diversos països, i de les quals s'han seleccionat Femení Singular, de Xavi Puebla; Nena, de Gabriel Ochoa; Santa Zeta, d’Antonio Muñoz de Mesa, i Becoming Vera, de Sergio Vizuete. Aquestes quatre pel·lícules seran projectades durant els dies de festival, i optaran a guanyar la Lleona d'Or. Aquest guardó permetrà exhibir el film en sales de cinema independents de l'Estat espanyol, així com la distribució garantida en un termini màxim de 12 mesos.
A banda, també hi haurà activitats paral·leles, entre les quals destaquen la conversa entre el productor de Sirât Oriol MAymó i el programador d'activitats del Museu del Cinema, Jordi Dorca (divendres 12 a les 18.30 h al Museu del Cinema); i una xerrada entre el director i guionista Pere Vilà i l'actor Àlex Brendemühl (Dissabte 13 a les 12 h a El Modern).
El programa s'encetarà dijous a les 20.15 h amb la preestrena del film fora de concurs La memòria de les papallones. Divendres hi haurà la xerrada entre Maymó i Dorca, i a les 20.20 h començaran les projeccions amb Femení Singular i Santa Zeta. Dissabte hi haurà la conversa entre Vilà i Brendemühl, i a partir de les 20.20 h es faran la resta de projeccions a concurs: Nena i Becoming Vera. L’acte de lliurament de premis es farà el diumenge 14 de juny, a les 20.15 h, als cinemes Ocine, en el qual es projectarà el documental Homenatge a Catalunya, escollit pel productor de cinema Paco Poch, guardonat amb el Premi d’Honor.
La Setmana és organitzada per l’Associació Gironina de Cinema Independent i compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
