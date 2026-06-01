Genni Knows i Paula Grande participaran al Festival Itinera
La convocatòria Itinera Comunitats de la Fundació "La Caixa" també ha seleccionat els gironins Alex Carbonell Trio, Marta Blu & Andreu Domènec i Elisa Arias Rosés
Genni Knows, Paula Grande, Alex Carbonell Trio, Marta Blu & Andreu Domènech i Elisa Arias Rosés són els cinc guanyadors gironins de convocatòria d'artistes de micropobles del festival Itinera i la Fundació La Caixa. Els seleccionats formaran part del cartell del festival, que durant l'estiu s'estén per micropobles de tot Catalunya.
Durant aquest any, s'han rebut fins a 96 candidatures. La sisena edició del festival va arrencar el 3 de maig a l'Empordà amb un concert de Glòria Vila a Madremanya. La pròxima parada la farà el 28 de juny a la Tallada d'Empordà amb un concert a càrrec de Duo Scala. Durant l'estiu portarà recitals a Parlavà, Gualta, Susqueda, Sant Miquel de Campmajor, Ventalló o Garrigàs.
