Un gran espectacle de drons inaugurarà la segona nit de l'Ítaca Sant Joan

L'esdeveniment encetarà la nit del 20 de juny del festival a l'Estartit, en què passaran per l'escenari artistes com La M.O.D.A., La Ludwig Band, Carlos Ares, The Motolovs i Hoonine

Un espectacle de drons dins l'Ítaca Sant Joan en una edició anterior. / Festival Ítaca

Redacció

L'Estartit

El Festival Ítaca Sant Joan encetarà la nit del 20 de juny amb un gran espectacle de drons a càrrec de Flock Drone Art Studio a la platja Gran de l'Estartit. La inauguració de la nit, La M.O.D.A., La Ludwig Band, Carlos Ares, The Motolovs i Hoonine, anirà precedida per un espectacle de 15 minuts de durada format per 500 drons que dibuixaran figures i coreografies lumíniques.

El cicle de Sant Joan del festival, que s'allargarà del 19 fins al 23 de juny, també portarà noms com Love of Lesbian, 31 FAM, Sidonie, Cupido, Barry B, Remei de Ca la Fresca o Dan Peralbo i el Comboi. Enguany, a més, el festival incorpora la gran novetat d’ÍTACA Plaça, un nou escenari gratuït a la plaça de l’Església que omplirà el dissabte 20 de juny de concerts sorpresa, vermut i festa popular, reforçant encara més el vincle del festival amb el poble i els seus carrers.

