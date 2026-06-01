La mirada escalenca rere de «Pubertat»
La sèrie Pubertat, estrenada la setmana passada a TV3, ha posat el focus en l’adolescència, la sexualitat i els límits del consentiment. Darrere de la necessitat de parlar i conscienciar sobre aquests temes hi ha la feina de la directora i operadora de càmera escalenca Claudia Mallart, que ha crescut professionalment entre equips de rodatge, publicitat i documentals fins a assumir un paper clau en la ficció.
Sònia Fuentes
La sèrie Pubertat va arribar la setmana passada a TV3 després de convertir-se en una de les ficcions catalanes més comentades de l’últim any. La producció aborda l’adolescència, la sexualitat, les pantalles, els abusos i els silencis adults des d’una mirada complexa i incòmoda. Darrere del projecte hi ha professionals que han après a treballar aquestes realitats amb una cura especial. Una és la realitzadora i operadora de càmera escalenca Claudia Mallart, que ha format part de l’equip. «No és una sèrie que assenyali i castigui, sinó que intenta donar alternatives no punitives», explica. Nascuda a L’Escala, Mallart viu actualment a Barcelona, després d’haver passat temporades a Madrid i Londres. «Crec que viatjar, conèixer llocs nous i emprendre projectes en altres països forma part intrínseca de les persones que triem aquest camí», assegura, tot i que el seu cor sempre és a l’Empordà.
Forma part d’una generació de professionals audiovisuals que han crescut dins dels equips de rodatge, des de baix. El seu camí no ha estat ràpid ni lineal: «La meva finalitat sempre ha estat dirigir, però no he volgut agafar el camí curt». Va començar mentre estudiava, fent pràctiques en una sèrie que es va doblar per al mercat rus, Mama Carlota i la Parejita, i que també va ser el primer projecte de Marcel Borràs. «Va ser un primer pas cap a un món que em va fascinar».
Després van arribar anys de treball al departament de càmera en produccions com Pelotas, Infidels o Ventdelplà, i rodatges amb directors com Nacho Vigalondo, «que han marcat qui soc», en un moment en què el món digital començava a transformar la indústria. «Va ser una etapa en què vaig sentir que havia d’evolucionar per continuar buscant».
Més tard, l’etapa a Londres, on va començar a obrir-se camí a la productora CANADA i a formar-se en producció, li va obrir les portes d’un recorregut que més tard la portaria cap a la direcció. «Quan vaig tornar, tot aquell aprenentatge em va permetre començar a dirigir i enfocar molt més la meva carrera», explica. Avui combina la direcció amb la feina d’operadora de càmera.
Per a Mallart, el repte de Pubertat ha estat sobretot la responsabilitat de treballar amb adolescents en un relat emocionalment delicat: «Tot el que explicàvem ho havíem de tractar amb molta cura: tal com ho mostràvem, tal com els demanàvem que ens ho mostressin i tal com ens comportàvem amb ells». Parla del projecte amb satisfacció professional i també emocional: «Els adolescents són el futur. I no els estem cuidant».
La seva relació amb la creadora de la sèrie, Leticia Dolera, ve de lluny. Es van conèixer quan Mallart tenia 25 anys i des d’aleshores han coincidit en diversos projectes. «He fet tot aquest procés al seu costat: vaig començar com a auxiliar, després foquista, més tard operadora de càmera i ara he pogut dirigir dins d’aquest projecte».
Aquesta sensibilitat ha estat especialment important a una sèrie que aborda una agressió sexual entre adolescents que pertanyen a una colla castellera i que posa el focus en com construeixen la seva sexualitat enmig de pantalles, pressions socials i manca d’acompanyament adult. Mallart hi ha assumit un doble rol: operadora de càmera i directora de segones unitats, especialment en les escenes vinculades a la trama de la família dominicana de l’Steven, un dels protagonistes.
Pubertat va rebre el Premi Ondas el 2025 a la millor sèrie, abans de la seva estrena a TV3. L’empordanesa viu amb orgull professional aquest reconeixement tot i que assegura que les satisfaccions més profundes arriben «quan algú proper et diu que ho ha vist i que li ha arribat». Mentre Pubertat continua generant debat, la realitzadora escalenca ja treballa en nous projectes. Aquesta tardor ha participat com a operadora de càmera a la sèrie In Vitro, dirigida per Marc Crehuet, i actualment dirigeix el documental Futura: The Type of Today and Tomorrow, centrat en la història i l’impacte de la tipografia Futura, la mateixa que va arribar a la Lluna. «Parlar de lletres és parlar de com ens mirem i de com coexistim», diu. «Hem de parlar molt. I ens hem de tornar a mirar».
