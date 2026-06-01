Un segle de Marilyn, el mite tràgic de Hollywood
Aquest dilluns es compleixen 100 anys del naixement de Norma Jeane Baker, la gran icona sexual i cultural dels 50, que va morir el 1962, als 36 anys
Quim Casas
Norman Mailer, Joyce Carol Oates i James Ellroy són alguns dels que han escrit llibres sobre ella; respectivament, Marilyn, Blonde i Los seductores, obres que van de l’afalac a un qüestionament salvatge. Theresa Russell, Michelle Williams, Ana de Armas, Ashley Judd i Mira Sorvino l’han interpretat en pel·lícules variades: la primera a Els genis prefereixen les rosses, curiosa ficció que reunia en una habitació d’hotel Marilyn amb Albert Einstein, Joe DiMaggio i el senador Joseph McCarthy; la segona, a La meva setmana amb Marilyn, ambientada durant el rodatge d’El príncep i la corista ; la tercera, en la intensa i fabuladora Blonde, i Judd i Sorvino es van desdoblar en la dona i l’estrella al film per a televisió Norma Jean i Marilyn.
Molts homes la van estimar o van tenir aventures amb ella. Es va casar amb l’escriptor i policia James Daugherty el 1942 i es va divorciar el 1946. El seu segon marit va ser l’estrella del beisbol Joe DiMaggio: la relació va durar menys d’un any, de 1955 a 1956. Va contraure matrimoni el 1956 amb el dramaturg Arthur Miller, divorciant-se el 1961: van ser coneguts com la bella i la bèstia. Cap la va tractar especialment bé. Famosa va ser la seva relació amb el president John Fitzgerald Kennedy, que va deixar per a la història –més trista que emotiva– el Happy birthday entonat per l’actriu en una festa d’aniversari presidencial. També va tenir un flirteig amb el francès Yves Montand durant el rodatge del film que van protagonitzar, El multimilionari (1960), de George Cukor.
Secrets i mentides
Tony Curtis va explicar en les seves memòries que ell i Marilyn van ser amants durant anys i que era el pare del nadó que va perdre l’actriu en un avortament espontani el 1959. Posats a especular, s’ha parlat també d’un breu idil·li amb Marlon Brando, d’un altre amb el germà de JFK, Robert F. Kennedy, i que Marilyn es va enamorar del madur Clark Gable durant el rodatge de Vides rebels (1961), de John Huston. Certeses i especulacions. Històries certes o inventades. Emocions reals o sensacionalistes. No van contribuir a estabilitzar la vida i la carrera d’una actriu que ja s’havia mostrat inestable des dels seus primers passos al cine.
Una vida inestable i una fama mal assumida la van dur a una mort misteriosa.
Tampoc van contribuir a donar-li una identitat diferent de la que li havien assignat a les pel·lícules, condicionada per la mirada reduccionista de productors i de no pocs directors: la de la noia guapa però poc espavilada, la rossa tonta, com se la va arribar a considerar de manera despectiva. Res de tot allò va alleugerir el pes d’una infància dura, una vida personal inestable i un estrellat mal assumit que la va conduir a la mort (per sobredosi, suïcidi o una teoria conspiradora d’assassinat; continua sense estar clar) quan, paradoxalment, havia aconseguit superar l’estadi de la gran estrella i el mite eròtic per convertir-se, amb els seus papers a Bus stop (1956), de Joshua Logan, i Vides rebels, en una actriu més serena i madura; la bona actriu que gairebé sempre va ser.
Àcida misogínia
Billy Wilder sempre ha destacat com el director que li va donar dos dels seus papers més rellevants, però l’humor àcid del cineasta vienès no amagava la misogínia dels seus plantejaments: Marilyn va ser a La tentación vive arriba (1955) la veïna simpàtica i explosiva que seduïa el pare de família quan aquest es quedava sol a casa durant les vacances estivals, i a Ningú no és perfecte (1959) no deixava de perseguir l’estabilitat econòmica seduint un home (Tony Curtis) a qui creia multimilionari.
Aquesta fixació per l’home ric va estar en alguns dels seus papers: els que va encarnar a Els senyors prefereixen les rosses (1953), Cómo casarse con un millonario (1953) i El multimilionari (1960) van estar en la mateixa línia. En la vida real perseguia una altra cosa, i va creure assolir-la en el seu matrimoni amb Arthur Miller, l’intel·lectual que queia rendit als encants de l’estrella hollywoodiana en una relació bastant condemnada al fracàs. Va acabar molt malament, amb el menyspreu de Miller, però almenys va deixar Vides rebels, la pel·lícula que l’autor de La mort d’un viatjant va escriure per a ella, i la seva millor interpretació en un registre dramàtic.
Va destacar en el gènere de la comèdia, en personatges entre temeraris i beneits. El mateix Huston de Vides rebels l’havia convertit en l’amant curta d’enteniment d’un gàngster a La jungla d’asfalt (1950), i aquest tipus de paper, el de la noia que atrau tots els homes pel seu físic i sembla incapaç de dir una frase amb verb, subjecte i predicat, la va perseguir fins i tot en títols de tant prestigi com Eva (1950), de Joseph L. Mankiewicz, i l’esbojarrada comèdia de Howard Hawks, Em sento rejovenir (1952). Va aparèixer en l’ecosistema anàrquic dels germans Marx a Amor en conserva (1949).
Una actriu versàtil
Tot i que no semblava un gènere ideal per a ella, va brillar en un western, Riu sense retorn (1954), al costat de Robert Mitchum i amb direcció d’Otto Preminger. També va provar un estil diferent de comèdia romàntica quan se’n va anar a Anglaterra per rodar El príncep i la corista (1957), però mai va arribar a entendre’s amb el seu director i company de repartiment, Laurence Olivier. Va tenir problemes amb altres cineastes: l’actriu va acabar amb la paciència de Fritz Lang en la filmació d’una escena de Encuentro en la noche (1952) en què van haver de repetir molts cops la presa perquè Marilyn no deia bé el diàleg.
Gairebé tota la seva carrera la va fer a la 20th Century Fox. Durant la dècada dels 50, la seva cotització no va deixar de créixer. Conscient, però, del paper que Hollywood i l’imaginari col·lectiu masculí li havien assignat, afirmava que preferia ser absolutament ridícula abans que absolutament avorrida, i que la imperfecció –allò que la societat li negava i que la va convertir en la màxima representació d’un model de sexualitat femenina– era bellesa.
Avui ja no és un mite eròtic del Hollywood clàssic, sinó una icona cultural que va intentar esquivar com va poder la fama: s’inscrivia als hotels amb el nom de Sugar Kane, que és el seu personatge a Ningú no és perfecte i el títol d’una cançó de Sonic Youth que fa referència a la seva història.
Barcelona, en el marc del Mercat Encants, li ret un homenatge des d’avui fins al 20 de juny amb exposicions, conferències, concursos, dues obres de teatre i la projecció de documentals i de films com Vides rebels, Bus stop, Niàgara i Something’s Got to Give, l’última, que va quedar inacabada i que va rodar el 1962.
