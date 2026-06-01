Univers'Art 2026 convertirà Girona en un "laboratori d'arts" i educació en la segona edició del projecte
La Fundació La Ciutat Invisible impulsa aquesta formació adreçada a docents i professionals
La Fundació La Ciutat Invisible impulsa la segona edició d’Univers’ART, una formació adreçada a docents i professionals de l’educació, la cultura i les arts que volen incorporar les pràctiques artístiques com a eina d’aprenentatge, pensament crític, comunitat i transformació. L’edició 2026 tindrà lloc els dies del 6 al 8 de juliol a la Casa de Cultura de Girona i proposarà tres dies de treball intensiu i pràctic, amb diàlegs, seminaris, tallers i espais de creació compartida. La formació serà reconeguda pel Departament d’Educació. Durant la jornada, la ciutat es convertirà en una mena de "laboratori d'arts, educació i transformació".
Univers’ART es va crear l’any 2025, després de dos anys de debat amb un grup d’experts, per donar resposta a una necessitat compartida entre el món educatiu i cultural: disposar d’un espai de formació que permeti pensar, experimentar i transferir pràctiques artístiques als contextos educatius. El projecte parteix de la idea que les arts poden ocupar un "lloc central en els processos educatius" i una manera de "generar coneixement, vincles, mirada crítica i noves formes de relació amb l’entorn".
La principal novetat d’aquesta edició és que Univers’ART 2026 s’obrirà amb una jornada coorganitzada amb Mutare Educació, el projecte educatiu de la Fundació Carulla, sota el títol “Una trobada improbable. Una energia imparable.”
La jornada neix de la complicitat entre la Fundació Carulla, la Fundació La Ciutat Invisible, la Fundació L’Arc i ConArte Internacional, entitats que comparteixen una mateixa convicció: les arts poden transformar l’educació, la comunitat i la vida col·lectiva.
La formació continuarà el 7 de juliol amb una jornada centrada en el treball amb la matèria, els objectes, l’artesania, la memòria i la creació escènica. El dia començarà amb el diàleg “Pensar la mediació artística”, amb Jordi Ferreiro i Marcela Otárola. A continuació, Ona Trepat conduirà el seminari “Pensar amb les mans: artesania, matèria i processos de creació”, i a la tarda Xavier Bobés oferirà el taller "Pensar amb els objectes: memòria, joc i aprenentatge escènic". L'endemà, hi haurà el diàleg "Les arts a l’educació. El dret a la pràctica", amb Sergi Díaz i Ester Bonal. A continuació, Ilona Muñoz conduirà el seminari "Pensar amb el cos i el ritme: moviment, escolta i creació col·lectiva". La sessió proposarà explorar el cos, el ritme i el moviment com a eines d’escolta, relació i aprenentatge compartit.
La jornada es tancarà amb Ester Bonal i Marcela Otárola, en un espai final per recollir aprenentatges i obrir transferències als contextos educatius de les persones participants.
Com l’any passat, la formació es completarà a la tardor amb una visita a la Fundació Carulla, que permetrà conèixer en profunditat l’activitat d’una de les fundacions culturals de referència a Catalunya, i amb una jornada creativa final per compartir el procés viscut, posar en comú els aprenentatges de l’itinerari i treballar a partir de les propostes desenvolupades per les persones participants.
Univers’Art és un projecte de la Fundació La Ciutat Invisible, amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de la Fundació Carulla, Fundació L’Arc i ConArte Internacional.
