Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
narcoassalts GironaTomb Raider Gironavaga metges Gironaentrenador Girona FCpluges Gironacrim Figueres
instagramlinkedin

Als 96 anys

Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood

Clint Eastwood es retira del cine als 96 anys després de set dècades de trajectòria

L’actor i director de cine Clint Eastwood.

L’actor i director de cine Clint Eastwood. / PETER FOLEY. EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Víctor Vargas Llamas

Barcelona

La família de Clint Eastwood, a través del seu fill, el músic Kyle Eastwood, ha confirmat el que la indústria cinematogràfica es temia però es resistia a acceptar: l’actor i director posa fi a la seva majúscula carrera artística als 96 anys. D’aquesta manera, ‘Jurado nº 2’ serà el títol amb què es tanqui de manera definitiva la seva monumental trajectòria com a director.

La notícia ha provocat commoció, respecte i profunda admiració a Hollywood i la resta del món, i ha marcat el final de més de sis dècades darrere i davant de les càmeres.

Generositat

Abans de conèixer-se la notícia, actors de la talla de Morgan Freeman (protagonista de ‘Million dollar baby’ i ‘Sense perdó’) ja van compartir la seva admiració per Eastwood: «Treballar amb Clint era aprendre que el cine es fa amb el cor i anant al gra», ha afirmat Freeman. A més, va revelar un consell d’Eastwood com la millor fórmula per fer anys. «No deixis entrar el vell en tu; continua movent-te. Aquest és el secret de tot», va afirmar Freeman al recordar les paraules del seu amic.

Per la seva banda, Meryl Streep, protagonista d’‘Els ponts de Madison’ junt amb Eastwood, que també la va dirigir, també s’havia rendit al seu talent: «Clint posseeix una generositat única com a director; confiava en els seus actors com ningú més en la indústria».

Tom Hanks, que es va posar a les ordres d’Eastwood a ‘Sully’, ha enaltit la figura del cineasta: «Veure’l treballar a la seva edat, amb aquesta energia indomable, ha sigut una de les lliçons més importants de la meva vida professional».

Lucidesa

L’encarregat de fer oficial la notícia ha sigut el seu fill, el reconegut músic de jazz Kyle Eastwood, que ha col·laborat estretament en les bandes sonores de moltes de les pel·lícules del seu pare. En una íntima intervenció, Kyle va compartir els motius familiars i el sentir del cineasta als 96 anys:

«El meu pare estima el cine amb tot el seu ésser, però ha decidit que és hora de descansar i disfrutar del camí recorregut. ‘Jurado no 2’ va ser un repte que va voler assumir amb la mateixa passió de sempre, però tots dos sabíem que seria la seva última funció. Està content amb el resultat i molt agraït amb el públic».

Notícies relacionades

Kyle també va destacar la increïble lucidesa del director fins a l’últim minut en el set: «A tots ens sorprèn la seva vitalitat de ferro; veure’l dirigir a la seva edat amb aquesta claredat mental ha sigut el regal més gran per a nosaltres com a família i per a l’equip».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
  2. Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
  3. Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
  4. Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
  5. S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
  6. Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
  7. La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
  8. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros

Xicu Cabanyes, Els Amics de la UNESCO de Girona i SOS Costa Brava, guardonats als Premis Valvi

Xicu Cabanyes, Els Amics de la UNESCO de Girona i SOS Costa Brava, guardonats als Premis Valvi

Blanes reivindica 40 anys de recerca ambiental del CEAB

Blanes reivindica 40 anys de recerca ambiental del CEAB

Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE

Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE

Luis de la Fuente: "Lamine té l'obsessió del Mundial, però no se li ha de donar tota la responsabilitat"

Luis de la Fuente: "Lamine té l'obsessió del Mundial, però no se li ha de donar tota la responsabilitat"

Palamós restaura l’escultura «Homenatge a la gent de Mar» del passeig del Mar

Palamós restaura l’escultura «Homenatge a la gent de Mar» del passeig del Mar

40 anys de ciència des de Blanes

Ajuts de fins al 90% per obrir negocis culturals en locals buits de Palafrugell

Ajuts de fins al 90% per obrir negocis culturals en locals buits de Palafrugell

Guillem Jou, un gironí a 80 minuts de tornar a l'ACB

Guillem Jou, un gironí a 80 minuts de tornar a l'ACB
Tracking Pixel Contents