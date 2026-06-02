Als 96 anys
Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
Clint Eastwood es retira del cine als 96 anys després de set dècades de trajectòria
Víctor Vargas Llamas
La família de Clint Eastwood, a través del seu fill, el músic Kyle Eastwood, ha confirmat el que la indústria cinematogràfica es temia però es resistia a acceptar: l’actor i director posa fi a la seva majúscula carrera artística als 96 anys. D’aquesta manera, ‘Jurado nº 2’ serà el títol amb què es tanqui de manera definitiva la seva monumental trajectòria com a director.
La notícia ha provocat commoció, respecte i profunda admiració a Hollywood i la resta del món, i ha marcat el final de més de sis dècades darrere i davant de les càmeres.
Generositat
Abans de conèixer-se la notícia, actors de la talla de Morgan Freeman (protagonista de ‘Million dollar baby’ i ‘Sense perdó’) ja van compartir la seva admiració per Eastwood: «Treballar amb Clint era aprendre que el cine es fa amb el cor i anant al gra», ha afirmat Freeman. A més, va revelar un consell d’Eastwood com la millor fórmula per fer anys. «No deixis entrar el vell en tu; continua movent-te. Aquest és el secret de tot», va afirmar Freeman al recordar les paraules del seu amic.
Per la seva banda, Meryl Streep, protagonista d’‘Els ponts de Madison’ junt amb Eastwood, que també la va dirigir, també s’havia rendit al seu talent: «Clint posseeix una generositat única com a director; confiava en els seus actors com ningú més en la indústria».
Tom Hanks, que es va posar a les ordres d’Eastwood a ‘Sully’, ha enaltit la figura del cineasta: «Veure’l treballar a la seva edat, amb aquesta energia indomable, ha sigut una de les lliçons més importants de la meva vida professional».
Lucidesa
L’encarregat de fer oficial la notícia ha sigut el seu fill, el reconegut músic de jazz Kyle Eastwood, que ha col·laborat estretament en les bandes sonores de moltes de les pel·lícules del seu pare. En una íntima intervenció, Kyle va compartir els motius familiars i el sentir del cineasta als 96 anys:
«El meu pare estima el cine amb tot el seu ésser, però ha decidit que és hora de descansar i disfrutar del camí recorregut. ‘Jurado no 2’ va ser un repte que va voler assumir amb la mateixa passió de sempre, però tots dos sabíem que seria la seva última funció. Està content amb el resultat i molt agraït amb el públic».
Kyle també va destacar la increïble lucidesa del director fins a l’últim minut en el set: «A tots ens sorprèn la seva vitalitat de ferro; veure’l dirigir a la seva edat amb aquesta claredat mental ha sigut el regal més gran per a nosaltres com a família i per a l’equip».
