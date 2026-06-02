Diablos Negros: La banda de rock més popular d’Hondures actua a Salt
El grup, amb 43 anys de carrera a l’esquena, iniciarà a La Mirona el 19 de juny, davant d’uns 800 espectadors una gira per Espanya que també els portarà a València, Bilbao, Madrid i Barcelona
Diablos Negros, la banda de rock més popular d’Hondures, amb 43 anys de carrera a l’esquena, ha triat Girona, i més concretament, la Mirona de Salt, per encetar la gira per Espanya que iniciaran aquest mes. «És com si Sopa de Cabra anés a actuar a Hondures, com si un dels grans referents del rock català fes una actuació al nostre país», explica gràficament Rolando Castillo, representant del grup per a Europa i relacions públiques de l’Associació de Cooperació i desenvolupament econòmic dels hondurenys a Girona (Acodehgi). Per a la comunitat és una fita sense precedents i una data per no perdre’s. L’actuació es farà el proper divendres 19 de juny, en la inauguració de la terrassa d’estiu de la Mirona, amb un aforament per a 800 persones. Les entrades es poden adquirir per 25 euros (anticipada) o 30 (si es fa a taquilla).
Castillo, que porta anys afincat a Girona i és membre del grup Bye Past, explica que Diablos Negros «són una banda emblemàtica a Hondures, ara estan celebrant 43 anys de carrera i aprofitaran aquesta gira que començarà a Girona per rodar un documental». Han escollit la Mirona conscient que a les comarques gironines hi ha una àmplia representació de la comunitat hondurenya.
L’anunci del concert ha provocat una notable mobilització. Les cançons de Diablos Negros (Quien sos, De mil maneras, No me lastimes, En el nombre del rock, Hojas secas) són autèntics himnes i amb ells hi han crescut moltes generacions. El grup ha posat també banda sonora a moltes de les pel·lícules hondurenyes més conegudes. Un autèntic fenomen que, després de passar per Girona, té concerts programats a València, Bilbao, Barcelona i Madrid, i està pendent de confirmar si també aterrarà a Sevilla i Pamplona. L’esdeveniment tindrà com a banda telonera Bye Past, el grup de Rolando Castillo.
Conferència i concert
El concert compta amb el suport de l’Acodehgi, que vol aprofitar l’impacte de la banda per donar-se a conèixer. Mariela Sandres, responsable de projectes de l’associació, detalla que el concert és un dels esdeveniments organitzats però que també es farà una conferència pública, el dilluns 22 (18h) a la Subdelegació del Govern, on convidaran agents locals i representants de les administracions, «amb l’objectiu d’estrènyer les relacions culturals entre Hondures i Catalunya i Espanya». En aquest sentit està previst que el dijous 18 el subdelegat del Govern, Pere Parramon, faci una rebuda de benvinguda al grup, que té la consideració d’ambaixador cultural d’Hondures.
Es calcula que a les comarques gironines hi viuen uns 40.000 hondurenys, molts d’ells, ja nacionalitzats espanyols. Diablos Negros ha posat banda sonora a diverses generacions i el propi grup ha expressat que està «emocionat» de venir a Girona. No només per l’actuació, sinó per la possibilitat que tindran d’intercanviar experiències amb la societat gironina. «Les seves lletres toquen temàtiques socials i en les seves xerrades aprofiten per explicar què significa ser músic a Hondures», relata Mariela Sandres. La importància del grup es pot comprovar amb diversos missatges a xarxes socials de fans afincats ara a Girona, que els havien seguit de petits al seu país: «són eterns, tornarem a recordar tota una època».
