Ernest Prana, Gemma Humet i De Calaix seran al Viaveu de Sant Julià de Ramis

Els concerts tindran lloc les nits del 5 i el 12 de juliol amb el Castellum Fractum i l'Església dels Sants Metges com a escenaris

El músic Ernest Prana. / Maria Gil Busquets

Redacció

Sant Julià de Ramis

El Festival Viaveu de Sant Julià de Ramis portarà Ernest Prana, Gemma Humet i el grup De Calaix en l'edició d'aquest any que tindrà lloc les nits del 5 i el 12 de juliol. Els escenaris d'aquest any seran el Castellum Factum, que acollirà un doble recital d'Humet i Prana, i l'Església dels Sants Metges amb el grup De Calaix.

La primera cita tindrà lloc el 5 de juliol al Castellum Fractum. La nit combinarà Gemma Humet, que ja compta amb més d’una dècada de trajectòria i és una de les veus més destacades i reconegudes del panorama musical català, i Ernest Prana, que fa uns mesos va publicar el seu àlbum debut en solitari Torno a Casa i s’ha convertit en una de les veus del pop en català.

Una setmana més tard, el 12 de juliol, el protaginisme serà per De Calaix a l’Església dels Sants Metges, en el concert més íntim i de petit format del cicle. El grup fundat el 2001 a l’Alt Empordà ha consolidat una sòlida trajectòria en la música d’arrel amb una sonoritat rica, arrelada i contemporània.

Les entrades per als dos concerts, a un preu de 15 i 12 euros respectivament, ja es poden adquirir a través de tickets.latornada.cat

