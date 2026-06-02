Port de la Selva celebrarà unes jornades sobre les dones periodistes exiliades
La Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de la UdG ha programat quatre conferències i una taula rodona en la quarta edició de les jornades "Periodisme i Exili"
La IV Jornada de Periodisme i Exili que la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català celebrarà el proper 12 de juny a Port de la Selva, estarà dedicada a les Dones Periodistes Exiliades, per tal de recuperar les veus silenciades de tantes professionals que, per motius polítics, socials o bèl·lics, es van veure obligades a abandonar el seu país.
La jornada ha programat quatre conferències que transitaran per casos particulars i diferents espais de l’exili de dones que exercien el periodisme: Dones de l’exili republicà a càrrec de Maria del Pilar Molina, Entre la continuïtat i la reinvenció: periodistes exiliades a Mèxic a càrrec de Gemma Domènech, Gràcia Bassa, a primera línia de la trinxera periodística a càrrec de Montserrat Bacardí i Periodisme i militància clandestina a l'exili: Teresa Pàmies com a corresponsal a París de “Radio España Independiente" a càrrec d’Irene Quintana
La Jornada s’obrirà amb una taula rodona, amb l’objectiu d’analitzar el paper de la dona actual en el món del periodisme. El títol de la Taula serà: Hi ha biaix de gènere en el periodisme actual? amb la participació de Marta Corcoy, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i les periodistes Gemma Busquets i Angelina Salut.
