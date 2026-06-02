Xicu Cabanyes, Els Amics de la UNESCO de Girona i SOS Costa Brava, guardonats als Premis Valvi
Els premis es lliuraran dimarts 9 de juny a la Fundació Valvi
Xicu Cabanyes, responsable del Bosc de Can Ginebreda, ha estat guardonat amb un dels Premis Valvi atorgats per la Fundació Valvi en uns premis que distingeixen trajectòries dedicades a la preservació del patrimoni cultural i paisatgístic i el foment de la solidaritat. Els premis, que es lliuraran en un acte obert el pròxim dimarts 9 de juny a les 10 h a la Sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Valvi, també han reconegut la tasca d'els Amics de la UNESCO de Girona i la federació ecologista SOS Costa Brava. Els guardonats rebran una obra única creada pel ceramista Emili Biarnès.
Cabanyes ha estat premiat amb el Premi Joan Saqués i Roca per la seva tasca al capdavant del Bosc de Can Ginebreda, a Porqueres, que durant més de cinquanta anys ha esdevingut un espai de referència de la creació artística a l'aire lliure. Amb més de 150 escultures integrades en el paisatge, el Bosc constitueix, assegura la Fundació, una "proposta singular que combina art, natura, llibertat creativa i participació ciutadana, esdevenint un patrimoni cultural de gran valor per al país".
La glossa del guardonat anirà a càrrec de Jaume Fàbrega, crític d’art de l’AICA (Associació Internacional de Crítics d’Art).
Pel que fa al Premi Salvador Sunyer i Aimeric, s'ha atorgat als Amics de la UNESCO de Girona. Fundada l’any 1985, aquesta entitat ha desenvolupat una intensa activitat en favor de la cultura, el patrimoni, l’educació i la promoció dels valors de la UNESCO. Al llarg de quatre dècades ha impulsat projectes de cooperació internacional, activitats de sensibilització, iniciatives educatives i accions de defensa del patrimoni. D'aquesta manera, la Fundació assegura que s'ha "consolidat com una entitat de referència en la vida cultural i cívica de les comarques gironines".
La glossa serà pronunciada per Albert Martí, secretari general de la FCACU (Federació Catalana d’Associacions i Clubs per la UNESCO).
El Premi Joaquim Codina i Vinyes ha reconegut la trajectòria de SOS Costa Brava, constituïda formalment l'any 2021 i que agrupa més d'una vintena d'entitats compromeses amb la defensa del litoral gironí. El premi destaca que dels seus inicis ha treballat per preservar els valors naturals, paisatgístics i culturals de la Costa Brava davant les amenaces derivades de la pressió urbanística, i que ha promogut un "model de desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori".
La glossa anirà a càrrec del periodista Miquel Riera.
