Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
narcoassalts GironaTomb Raider Gironavaga metges Gironaentrenador Girona FCpluges Gironacrim Figueres
instagramlinkedin

Xicu Cabanyes, Els Amics de la UNESCO de Girona i SOS Costa Brava, guardonats als Premis Valvi

Els premis es lliuraran dimarts 9 de juny a la Fundació Valvi

Xicu Cabanyes fent una visita guiada al Bosc de Can Ginebreda pel 50è aniversari.

Xicu Cabanyes fent una visita guiada al Bosc de Can Ginebreda pel 50è aniversari. / David Aparicio

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Xicu Cabanyes, responsable del Bosc de Can Ginebreda, ha estat guardonat amb un dels Premis Valvi atorgats per la Fundació Valvi en uns premis que distingeixen trajectòries dedicades a la preservació del patrimoni cultural i paisatgístic i el foment de la solidaritat. Els premis, que es lliuraran en un acte obert el pròxim dimarts 9 de juny a les 10 h a la Sala Miquel Martí i Pol de la Fundació Valvi, també han reconegut la tasca d'els Amics de la UNESCO de Girona i la federació ecologista SOS Costa Brava. Els guardonats rebran una obra única creada pel ceramista Emili Biarnès.

Cabanyes ha estat premiat amb el Premi Joan Saqués i Roca per la seva tasca al capdavant del Bosc de Can Ginebreda, a Porqueres, que durant més de cinquanta anys ha esdevingut un espai de referència de la creació artística a l'aire lliure. Amb més de 150 escultures integrades en el paisatge, el Bosc constitueix, assegura la Fundació, una "proposta singular que combina art, natura, llibertat creativa i participació ciutadana, esdevenint un patrimoni cultural de gran valor per al país".

La glossa del guardonat anirà a càrrec de Jaume Fàbrega, crític d’art de l’AICA (Associació Internacional de Crítics d’Art).

Pel que fa al Premi Salvador Sunyer i Aimeric, s'ha atorgat als Amics de la UNESCO de Girona. Fundada l’any 1985, aquesta entitat ha desenvolupat una intensa activitat en favor de la cultura, el patrimoni, l’educació i la promoció dels valors de la UNESCO. Al llarg de quatre dècades ha impulsat projectes de cooperació internacional, activitats de sensibilització, iniciatives educatives i accions de defensa del patrimoni. D'aquesta manera, la Fundació assegura que s'ha "consolidat com una entitat de referència en la vida cultural i cívica de les comarques gironines".

La glossa serà pronunciada per Albert Martí, secretari general de la FCACU (Federació Catalana d’Associacions i Clubs per la UNESCO).

El Premi Joaquim Codina i Vinyes ha reconegut la trajectòria de SOS Costa Brava, constituïda formalment l'any 2021 i que agrupa més d'una vintena d'entitats compromeses amb la defensa del litoral gironí. El premi destaca que dels seus inicis ha treballat per preservar els valors naturals, paisatgístics i culturals de la Costa Brava davant les amenaces derivades de la pressió urbanística, i que ha promogut un "model de desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori".

Notícies relacionades

La glossa anirà a càrrec del periodista Miquel Riera.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
  2. Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
  3. Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
  4. Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
  5. S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
  6. Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
  7. La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
  8. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros

Xicu Cabanyes, Els Amics de la UNESCO de Girona i SOS Costa Brava, guardonats als Premis Valvi

Xicu Cabanyes, Els Amics de la UNESCO de Girona i SOS Costa Brava, guardonats als Premis Valvi

Blanes reivindica 40 anys de recerca ambiental del CEAB

Blanes reivindica 40 anys de recerca ambiental del CEAB

Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE

Centres de deportació, més de dos anys de detenció, sancions...: les claus de l’acord que endureix encara més la política migratòria de la UE

Luis de la Fuente: "Lamine té l'obsessió del Mundial, però no se li ha de donar tota la responsabilitat"

Luis de la Fuente: "Lamine té l'obsessió del Mundial, però no se li ha de donar tota la responsabilitat"

Palamós restaura l’escultura «Homenatge a la gent de Mar» del passeig del Mar

Palamós restaura l’escultura «Homenatge a la gent de Mar» del passeig del Mar

40 anys de ciència des de Blanes

Ajuts de fins al 90% per obrir negocis culturals en locals buits de Palafrugell

Ajuts de fins al 90% per obrir negocis culturals en locals buits de Palafrugell

Guillem Jou, un gironí a 80 minuts de tornar a l'ACB

Guillem Jou, un gironí a 80 minuts de tornar a l'ACB
Tracking Pixel Contents