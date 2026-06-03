Anna Irina Russell connecta la respiració amb l'escultura viva en una exposició al museu Can Mario de Palafrugell
La mostra compta amb escultures inflables, instal·lacions sonores i grafits
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L'artista Anna Irina Russell reflexiona sobre la respiració a partir d'escultures vives en l'exposició 'Neix en l'aire la primera flor', que es podrà veure a partir de dissabte al museu de Can Mario de Palafrugell. La mostra està concebuda específicament per al museu empordanès i compta amb diverses escultures de teixits tous. L'artista explica que per mostrar aquesta importància en la respiració ha fet servir instal·lacions que s'inflen i es desinflen, elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat al compàs de la seva respiració. 'Neix en l'aire la primera flor' es podrà veure fins al 22 de novembre.
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