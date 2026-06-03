Cap de setmana amb accent mallorquí al Recòndit
Maria Jaume presentant "Santo Domingo Forever" i Maika Makovski a duet seran les protagonistes
Aquest proper cap de setmana, el Recòndit acollirà dues propostes femenines, mallorquines i empoderades significatives del panorama musical. Divendres 5 serà el torn de Maria Jaume presentant el seu nou treball Santo Domingo Forever i dissabte 6 de juny Maika Makovski en format duet.
Divendres a les 20.00 hores a l’Església de Sords es podrà gaudir d’un concert doble que obrirà el grup barceloní La Publicitat ( Víctor Jiménez (bateria), Marc Gelabert (baix), Pol Guardiola (guitarra) i Bru Esteve (guitarra i veu). El grup es va presentar amb l'EP Tornem de seguida (2025), i uns mesos més tard han complert la promesa amb el primer senzill de la banda, En un cop de genoll (2026).
Seguidament, a les 21 h es farà la presentació del quart treball de Maria Jaume, Santo Domingo Forever, on s’inspira en la festa major del seu poble per signar un treball de pop lluminós que travessa memòria, amor i identitat, entre xeremies, jotes i focs artificials. Un disc que transforma la celebració en catarsi i fa d’allò local una experiència compartida.
Així mateix, dissabte a les 21.00 hores a Cal Baró d’Esponellà, la polifacètica Maika Makovski, que ja compta amb vuit àlbums, vindrà a duet amb Bobbi Relac a les guitarres. L'últim, MKMK, va veure la llum el 2021, va ser un autèntic èxit de públic i crítica i va ser inclòs en pràcticament totes les llistes del millor de l'any.
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