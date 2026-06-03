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Un cicle del COAC Alt Empordà estudiarà experiències d'habitatge comunitari

Es presentaran tesis doctorals dels arquitectes Ramon Maria Puig, Félix de la Fuente i Anna Bach

Composició de les obres que es presentaran al cicle del COAC Alt Empordà.

Composició de les obres que es presentaran al cicle del COAC Alt Empordà. / ©JaumeFarreny

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Redacció

Redacció

Girona

La delegació de l'Alt Empordà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) presentarà divendres un cicle dedicat a l'estudi de cinc experiències d'habitatge comunitari. La primera jornada del cicle Síntesis Arquitectòniques arrencarà a les 19 h amb la presentació de la tesi doctoral Cinc comunitats de l'arquitecte Jaume Farreny Morancho.

La recerca analitza cinc maneres de viure en comunitat a les Terres de Lleida a través de cinc projectes desenvolupats per l’arquitecte Ramon Maria Puig entre els anys 1965 a 1980 amb l’objectiu d’explicar, a través del dibuix, les estratègies de cohabitació a partir de la lectura del paisatge, la inserció en el context agrícola o urbà i l’agregació de cel·les domèstiques en forma de comunitat. Cada cas d’estudi presenta condicions pròpies d’escala, de programa i de tipologia, alhora que comparteixen dinàmiques socials i d’apropiació de l’espai públic desdibuixant límits i traces entre l’àmbit domèstic i l’àmbit col·lectiu.

La investigació es fonamenta principalment en la consulta del fons documental de l’arquitecte. L’anàlisi de dibuixos i plànols originals, juntament amb la documentació escrita dels projectes permet reconstruir el pensament i l’obra de Ramon Maria Puig. Alhora, l’experiència directa de les obres estudiades aporta una dimensió sensorial i espacial que complementa la recerca i dona lloc a cinc cartografies desenvolupades a partir d’una mateixa sintaxi gràfica.

En aquest procés, grafies dibuixades i escrites s’entrellacen per construir una metodologia pròpia d’investigació i representació arquitectònica.

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El cicle continua l’11 de juny (19 h), a la Delegació Garrotxa-Ripollès del COAC, amb la presentació de la tesi doctoral Arquitectura comparada a càrrec de Félix de la Fuente, i finalitzarà el 18 de juny (19 h), a la Demarcació de Girona del COAC, amb la tesi Alison i Peter Smithson, Axel Bruchhäuser i la Hexenhaus, a càrrec d’Anna Bach.

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