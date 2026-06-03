El col·leccionista francès que va adquirir l'esbós d''El gran dia de Girona' el vol cedir gratuïtament a la ciutat
Renaude Allaire no ha aconseguit de moment que cap administració s'hi mostri interessada
El ciutadà francès que va comprar en subhasta l’esbós d’El gran dia de Girona, de Ramon Martí Alsina, té intenció de cedir-lo a la ciutat de Girona, però de moment no ha aconseguit que cap administració s’hi mostri interessada. La pintura va ser adjudicada fa una setmana per 4.200 euros, i l’únic que es sabia era que el comprador residia a l’estranger. Ara se sap que es tracta de Renaude Allaire, un veí de París apassionat de l’art, que en llegir la notícia a Diari de Girona, es va posar en contacte amb aquest mitjà per desvelar que havia sigut ell el misteriós comprador.
Dos dies després de la publicació de l’article que explicava la subhasta, Allaire va enviar aquest correu electrònic a Diari de Girona: «Jo soc "l’estranger" de l'article. He comprat aquest esbós, que de moment continua a la casa de subhastes a Barcelona. He contactat amb Auditori Josep Irla i amb el Museu d'Art de Girona, per a proposar-los que conservin gratis l'obra, però de moment no he rebut cap resposta. Potser vostès em podrien ajudar per fer que l’obra es quedi a Catalunya?» La idea de Renaud Allaire és cedir gratuïtament l’obra a la ciutat de Girona perquè hi pugui ser exposada -ell opina que estaria bé que es pogués veure al costat d’El gran dia de Girona- però conservant-ne la propietat. En principi no té intenció de vendre-la, ja que, segons va explicar en conversa amb aquest diari, «forma part d'una llista més àmplia de compres en memòria del meu pare, qui va morir recentment, i del seu vincle amb Catalunya. Ho veig més com un patrimoni familiar».
Assenyala que només ha vist ‘El gran dia de Girona’ a YouTube, quan va ser instal·lat, però té previst venir a Girona a admirar-lo. Es va interessar per l’esbós a subhasta perquè «vaig descobrir Espanya, i Catalunya en particular, amb el meu pare, qui va treballar gairebé tota la seva vida per a l'empresa catalana Roca. Teníem un pis a Sitges». «Molts artistes catalans han viatjat o viscut a França, com Martí Alsina, Eliseu Meifrén o Pinazo, potser no són gaire prestigiosos fora d'Espanya però representen un interès artístic i històric superior al seu valor en el mercat», afegeix.
L’obra que va adquirir Allaire dijous passat en subhasta és un esbós que el pintor Ramon Matí Alsina va realitzar cap al 1862 i que li serviria per a pintar poc després la seva obra més coneguda, 'El gran dia de Girona'. La pintura es va adjudicar per 4.200 euros en una subhasta online, organitzada per Barcelona Auctions, que s’havia iniciat el 8 de maig amb un preu de sortida de 30 euros. L’esbós, que pertanyia a un col·leccionista català, és un oli sobre tela de 117x214 cm, que es relaciona amb l'ambiciós projecte del Gran Dia de Girona, la gran pintura històrica a la qual Ramon Martí Alsina va dedicar una part decisiva de la seva activitat durant la dècada de 1860, que s’exposa a l’auditori Irla de Girona. De dimensions excepcionals (5,40 x 11,90 m), és el quadre de cavallet més gran pintat a Catalunya. L’obra narra la victòria de la ciutat de Girona sobre l’exèrcit napoleònic, el setembre del 1809. Tot i que no està datada, els experts la situen entre 1863 i 1864. El procés de creació es va allargar gairebé deu anys i va estar a punt de portar a la ruïna l’autor en diverses ocasions.
El llenç, ara propietat del col·leccionista parisenc, pertany a l’ampli procés preparatori d’El gran dia de Girona. Martí Alsina va treballar l’assumpte mitjançant nombrosos estudis, dibuixos i versions a l’oli, alguns de gran format. Amb els seus 117 x 214 cm, aquesta obra es considera un simple apunt, sinó un esbós de composició de dimensions importants, segurament destinat a assajar la distribució general de l’escena, el moviment de les figures, la relació entre els grups de combatents i l’atmosfera dramàtica del conjunt.
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