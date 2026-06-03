El concert del baríton Konstantin Krimmel a Girona exhaureix totes les entrades
El recital d'aquest diumenge al claustre del Monestir de Sant Daniel serà l'únic que l'austríac farà a Catalunya amb un repertori de Shubert
El Claustre del Monestir de Sant Daniel acollirà el 7 de juny amb totes les entrades exhaurides l'únic concert que el baríton Konstantin Krimmel farà a Catalunya amb un repertori del Winterreise de Schubert. El recital, que també comptarà amb el pianista Ammiel Bushakevitz, ha estat programat per l'Auditori de Girona i tancarà el cicle Experiència Clàssica.
El programa donarà vida a aquest viatge d'hivern íntim i commovedor del compositor austríac, un dels cims creatius del romanticisme musical, on la música i la pedra antiga respiraran a l'uníson. Abans del concert, a les 19:15 h, l'Auditori de Girona oferirà la Guia Musical a l'exterior del Claustre del Monestir amb la musicòloga i pedagoga Laura Pallàs per conèixer més detalls sobre aquesta obra.
Krimmel té una trajectòria reconeguda amb premis com l'Opus Klassik (millor cantant de l'any 2024) o un Gramophone (2023) per la Bella Molinera.
L'Auditori oferirà l'últim concert de la temporada el pròxim diumenge 26 de juliol, a les 19 h, amb la Ressurrecció de Gustav Mahler de la mà de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.
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