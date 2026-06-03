Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
narcoassalts GironaTomb Raider Gironavaga metges Gironaentrenador Girona FCpluges Gironacrim Figueres
instagramlinkedin

El concert del baríton Konstantin Krimmel a Girona exhaureix totes les entrades

El recital d'aquest diumenge al claustre del Monestir de Sant Daniel serà l'únic que l'austríac farà a Catalunya amb un repertori de Shubert

El baríton K. Krimmel interpretarà &quot;Whinterreise&quot; al Claustre del Monestir de Sant Daniel.

El baríton K. Krimmel interpretarà "Whinterreise" al Claustre del Monestir de Sant Daniel. / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El Claustre del Monestir de Sant Daniel acollirà el 7 de juny amb totes les entrades exhaurides l'únic concert que el baríton Konstantin Krimmel farà a Catalunya amb un repertori del Winterreise de Schubert. El recital, que també comptarà amb el pianista Ammiel Bushakevitz, ha estat programat per l'Auditori de Girona i tancarà el cicle Experiència Clàssica.

El programa donarà vida a aquest viatge d'hivern íntim i commovedor del compositor austríac, un dels cims creatius del romanticisme musical, on la música i la pedra antiga respiraran a l'uníson. Abans del concert, a les 19:15 h, l'Auditori de Girona oferirà la Guia Musical a l'exterior del Claustre del Monestir amb la musicòloga i pedagoga Laura Pallàs per conèixer més detalls sobre aquesta obra. 

Krimmel té una trajectòria reconeguda amb premis com l'Opus Klassik (millor cantant de l'any 2024) o un Gramophone (2023) per la Bella Molinera.

Notícies relacionades

L'Auditori oferirà l'últim concert de la temporada el pròxim diumenge 26 de juliol, a les 19 h, amb la Ressurrecció de Gustav Mahler de la mà de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
  2. Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
  3. Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
  4. Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
  5. Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
  6. Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
  7. El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
  8. La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris

El concert del baríton Konstantin Krimmel a Girona exhaureix totes les entrades

El concert del baríton Konstantin Krimmel a Girona exhaureix totes les entrades

La Seguretat Social ho confirma: aquesta és la pensió que cobra un autònom que sempre ha cotitzat per la base mínima

La Seguretat Social ho confirma: aquesta és la pensió que cobra un autònom que sempre ha cotitzat per la base mínima

L’Estatut dels Treballadors ho deixa clar: la pausa del cafè ha de ser d'aquesta durada concreta, ni més ni menys

L’Estatut dels Treballadors ho deixa clar: la pausa del cafè ha de ser d'aquesta durada concreta, ni més ni menys

Els Mossos registren una estafa cada tres hores a les comarques gironines

Els Mossos registren una estafa cada tres hores a les comarques gironines

James Karnik i el Bàsquet Girona, en converses per renovar

James Karnik i el Bàsquet Girona, en converses per renovar

MercaGirona estrena controls d’accés i punts de càrrega

MercaGirona estrena controls d’accés i punts de càrrega

Anna Irina Russell connecta la respiració amb l'escultura viva en una exposició al museu Can Mario de Palafrugell

Anna Irina Russell connecta la respiració amb l'escultura viva en una exposició al museu Can Mario de Palafrugell

Amazon presumeix de capacitat d'exportació amb Catalunya com a territori líder a Espanya

Amazon presumeix de capacitat d'exportació amb Catalunya com a territori líder a Espanya
Tracking Pixel Contents