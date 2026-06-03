Festivalot, gira i nou disc: Els Amics de les Arts no paren
Joan Enric Barceló i Ferran Piqué reivindiquen l’onzena edició del festival familiar de Girona, que se celebra aquest cap de setmana, mentre el grup celebra els 20 anys i prepara cançons noves
La banda no amaga que els agradaria tenir una edició de la mostra "descentralitzada" en una altra època de l'any i somia en poder muntar una cita per als adolescents que eren nens quan va néixer la cita i han crescut al seu costat
El Festivalot torna aquest cap de setmana a Girona amb la mateixa idea amb què va néixer, però amb una trajectòria que ja li permet mirar enrere i comprovar que ha deixat petjada. L’onzena edició del festival de música per a famílies, impulsat per Els Amics de les Arts, se celebrarà els dies 6 i 7 de juny amb concerts de Miki Núñez, Els Catarres, The Tyets, Núvols amb nadons, Alfred Garcia i Els Atrapasomnis, entre d’altres, i amb un ampli programa d’activitats al Palau de Fires, amb xerrades, jocs, propostes educatives i espais pensats perquè la música vagi més enllà de l’escenari.
Per Joan Enric Barceló, un dels dos membres del grup que viuen a Girona juntament amb Ferran Piqué, el Festivalot arriba “amb la mateixa il·lusió intacta de sempre”, però amb una diferència evident: el pas del temps. Els fills d’aquells primers organitzadors i d’aquelles primeres famílies que van omplir els concerts ja no tenen dos o tres anys. Alguns ja són adolescents. “Ha sigut el seu primer festival i l’han viscut molt intensament”, explica Barceló, que admet que és especialment bonic veure com aquella aposta per introduir la música als infants ha donat fruits “a nivell de ciutat i a nivell purament familiar”. “No només s’ha consolidat com una cosa anual que la gent ja espera, sinó que has posat bons records a la memòria de la gent”, reflexiona.
Més que un festival
Aquesta és, segurament, una de les claus del Festivalot: no és només un cartell de concerts per a nens, sinó una experiència compartida entre pares, mares, fills, avis i escoles. Ferran Piqué ho resumeix amb una idea clara: el públic es renova cada any. “La sensació de ser pare i portar la criatura per primera vegada és inpressionant”, diu. Hi ha famílies que hi han anat durant tres, quatre o cinc anys, i n’hi ha d’altres que ja han deixat enrere l’etapa del festival perquè els fills han crescut. Però alhora n’arriben de noves, amb la mateixa il·lusió que les primeres. “És molt gratificant veure el poder aportar tota l’experiència d’aquests onze anys a algú que ve de nou”, destaca Piqué.
Programació del FestivalotProgramació del Festivalot
El festival també ha anat polint el seu model. Amb els anys, els organitzadors han anat ajustant detalls, ampliant propostes i consolidant una manera d’entendre la música familiar que combina grans noms del pop català amb iniciatives de ciutat. Una de les potes més importants és el paper de les escoles de música i dels infants que poden pujar a un escenari gran per primera vegada. Barceló subratlla també el valor pedagògic de les activitats vinculades al festival, com les visites d'artistes a les escoles de la ciutat "perquè permeten treballar la música, l’expressió oral, la creativitat i la llengua des de molts angles diferents".
Des del principi, però, el Festivalot ha volgut fugir de la idea de recinte tancat i inaccessible. Piqué recorda que la voluntat era que fos “una cosa a peu de carrer”, una proposta de ciutat i no només per a qui paga una entrada. Aquesta filosofia, assegura, ja era present en les primeres converses amb l’Ajuntament de Girona i és un dels motius d’orgull dels organitzadors: onze anys després, el Festivalot continua mantenint aquest esperit obert, familiar i urbà.
Entre els deures pendents, Barceló i Piqué admeten que hi ha la possibilitat d’estendre la marca Festivalot més enllà del cap de setmana de juny. Han rebut peticions per fer alguna altra cita durant l’any, potser a la tardor o a l'hivern, amb un concert, una jornada o una proposta més descentralitzada. De moment, però, la prioritat és l’edició imminent, que tornarà a convertir Girona en un punt de trobada per a famílies que volen viure la música en directe sense haver d’esperar que els fills siguin grans.
Gira i disc
Tot això arriba en un any especialment intens per a Els Amics de les Arts. El grup està immers en la gira del 20è aniversari, una celebració que inicialment havia de tenir un únic concert a Catalunya, al Poble Espanyol de Barcelona, però que va acabar fent curt. “Va ser molt emotiu, molt emocionant”, recorda Piqué. Per això van decidir adaptar aquell espectacle i portar-lo de gira per tot Catalunya, amb més de quaranta concerts aquest 2026.
El fet de tenir el directe ja muntat també els ha obert una escletxa per mirar cap al futur. Els Amics estan aprofitant el temps que en altres moments dedicarien a preparar una gira nova per escriure cançons. La setmana passada van publicar Segurament t’estimo, una peça que tenien guardada des de feia temps i que han volgut treure sense esperar la dinàmica tradicional d’un disc. Barceló ho explica amb una imatge: “La manera de tenir els peus al present era posar-ne un al passat i un al futur”. El passat és la gira dels vint anys; el futur, el nou disc que ja comença a prendre forma.
A Girona, però, aquest cap de setmana el protagonisme serà per al Festivalot. Per a les criatures que hi aniran per primera vegada, per a les famílies que repeteixen i per a tots aquells que hi descobriran que un concert també pot ser un record d’infància. I això, onze anys després, potser és el millor balanç possible per a un festival que va néixer per acostar la música als més petits i ha acabat creixent amb ells.
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