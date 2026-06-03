El terror 'youtuber' revoluciona el cine de gènere
La irrupció de Kane Parsons i Curry Barker, que estan batent rècords de taquilla amb ‘Backrooms’ i ‘Obsession’, ha sigut comparada a l’aparició, als 70, de la generació de Spielberg, Carpenter i Craven
Rafael Tapounet
Kane Parsons ha entrat ja en gran en la història del cine de terror (potser fins i tot en la història del cine) i encara no ha complert els 21 anys. Backrooms, el primer llargmetratge d’aquest joveníssim director californià nascut al Regne Unit, va recaptar el cap de setmana passat 81,4 milions de dòlars (més de 70 milions d’euros) només a Amèrica del Nord (la taquilla a tot el món va superar els 101 milions d’euros). Amb aquestes xifres, Backrooms s’ha convertit en la pel·lícula de terror original (no pertanyent a una franquícia) amb la millor estrena de la història i en el film més exitós de la productora i distribuïdora A24. I Parsons, en el cineasta més jove que ha aconseguit un número u en taquilla (a molta distància de l’anterior posseïdor del rècord, Josh Trank, que tenia 27 anys quan el 2012 va recaptar 22 milions de dòlars en l’estrena de la seva òpera prima, Chronicle). Són fites sorprenents per a una pel·lícula que va costar 10 milions de dòlars (8,6 milions d’euros) i que es basa en uns vídeos fets per a Youtube.
L’apoteòsica irrupció de Backrooms, que arribarà divendres als cines espanyols, ha eclipsat, tot i que només en part, l’extraordinari rendiment d’una altra pel·lícula independent de terror firmada per un altre youtuber d’uns vint anys. Des de la seva estrena als Estats Units el 15 de maig, Obsession, de Curry Barker (26 anys), no ha deixat de millorar els seus números de taquilla i acumula ja a tot el món una recaptació de 148 milions de dòlars (127,5 milions d’euros). El film, el pressupost del qual no va arribar ni tan sols al milió de dòlars, aterrarà a Espanya el 26 de juny.
Nova era
El fenomen és tan cridaner que a Hollywood hi ha qui considera l’èxit de Backrooms i Obsession com l’inici d’una nova era en el cine de gènere. El productor Jason Blum, la companyia Blumhouse del qual ha revitalitzat en les últimes dues dècades el terror cinematogràfic amb franquícies com Paranormal Activity, Insidious, La purga, M3GAN i Black Phone, ha arribat a comparar el moment present amb els anys 70, quan una nova generació de joves directors (John Carpenter, Steven Spielberg, Wes Craven, Tobe Hooper...) va redefinir el cine de terror "fent pel·lícules transgressores que connectaven amb el públic de les sales d’una manera increïble".
En una xerrada organitzada a Los Angeles pel gremi de productors (PGA), Blum va remarcar que tant Kane Parsons com Curry Barker són "directors no tradicionals" que no han sortit dels estrats més baixos de la indústria ni de les filmoteques, sinó de la creació online, i que han sabut atraure un públic nou –el de la generació post covid– que fins ara s’havia mantingut allunyat de les sales de cine. "Molts joves van créixer en una època en què no podien anar al cine, i no hi ha hagut en aquest temps res fet per a ells que els motivi a deixar els seus iPads i acudir a les sales –va apuntar–. Ara, de sobte, tenen dues pel·lícules". La seva és una percepció recolzada per les xifres: segons dades difoses per Variety, més de la meitat del públic de Backrooms té 25 anys o menys (i amb prou feines el 15% supera els 35 anys).
Protagonitzada per Renate Reinsve (Valor sentimental ), Chiwetel Ejiofor, Lukita Maxwell i Mark Duplass, Backrooms és l’adaptació al cine d’una sèrie web que Kane Parsons va crear quan només tenia 16 anys a partir d’un creepy pasta (petites històries de terror que es comparteixen a través d’internet) sobre l’existència d’un laberint gegant tan anodí com pertorbador. El primer capítol de la sèrie, titulat The Backrooms (Found Footage), es va estrenar a Youtube el 2022 i supera ja els 80 milions de visualitzacions. L’èxit del projecte va cridar l’atenció de diversos estudis i va ser finalment A24, en associació amb Atomic Monster (la productora de James Wan), Chernin Entertainment i 21 Laps, la que es va encarregar de desenvolupar la translació a la gran pantalla.
Falta d’experiència
Que el mateix Kane Parsons fos l’elegit per dirigir la pel·lícula va sorprendre més d’un. I no només per la seva edat, sinó també per la seva falta d’experiència i de bagatge cinematogràfic. Almenys, en el sentit tradicional del terme cinematogràfic. Obsessionat pels videojocs des de molt jove, Parsons no va créixer veient pel·lícules dels grans mestres sinó utilitzant programes d’edició, animació i efectes visuals en l’entorn digital. "No segueixo la cultura cinematogràfica tradicional ni res per l’estil –ha confessat ell mateix–. Internet ha omplert l’espai de la meva vida que en altres directors ocuparia Hollywood".
Curry Barker sí que ha dedicat més temps a consumir pel·lícules (ha relatat que veure La matança de Texas als 11 anys va ser determinant en la seva vocació) i fins i tot va passar per una escola de cine, però també ell es va formar com a creador a internet, a través sobretot del canal d’esquetxos còmics That’s a bad idea, al costat del seu amic Cooper Tomlinson. El 2024, amb un pressupost ínfim de 800 dòlars, va dirigir Milk&Serial, un llargmetratge de terror de gènere found footage (a partir de gravacions suposadament reals i trobades) que es va convertir en un èxit viral a Youtube. A partir d’allà va poder fer el salt a la gran pantalla amb Obsession, pel·lícula distribuïda per Focus Features que fa un tomb a la llegenda de la pota de mico i relata la història d’un empleat d’una botiga de música que troba una joguina sobrenatural capaç de fer realitat un desig... amb aterridores conseqüències.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra: 'El nostre primer objectiu és trobar una envasadora a Catalunya. No ens agrada haver d'anar a Burgos, però ens hi hem vist obligats
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- La UE canvia les normes i La DGT confirma que dos nous dispositius seran obligatoris