Cascai Teatre portarà la seva versió del Quixot de gira per l'Amèrica Llatina
La companyia representarà "Un tal Quixot" a l'Argentina i l'Uruguai després de dos anys passant per teatres de Catalunya i Espanya
Després de dos anys de gira ininterrompuda per Catalunya i l’Estat espanyol amb la seva particular visió d’El Quixot, la companyia gironina Cascai Teatre, amb Marcel Tomàs al capdavant, farà aquest estiu el salt a Sud-amèrica amb una gira internacional que la portarà a actuar a l’Argentina i l’Uruguai.
L’espectacle Un tal Quixot, estrenat al Festival Temporada Alta 2023, s’ha convertit en una de les produccions més exitoses i celebrades de la companyia. Amb una proposta que combina teatre gestual, humor, música i una mirada contemporània sobre l’obra mestra de Miguel de Cervantes, Quixot ha captivat públics de totes les edats gràcies a la seva capacitat de fer accessible un dels grans clàssics de la literatura universal sense renunciar a la seva profunditat i vigència.
Ara, Cascai Teatre fa un pas més en la seva trajectòria amb una aposta decidida per la internacionalització. Durant el mes de juliol, la companyia iniciarà la seva gira sud-americana a Buenos Aires, una de les capitals culturals més importants del continent. Allà presentarà Quixot al Teatro Empire i al Teatro Vicente López, dos espais de referència dins la programació teatral de la ciutat.
Posteriorment, l’espectacle viatjarà fins a Mar del Plata, on es podrà veure al prestigiós Payró Auditorium. La gira continuarà a la ciutat de Córdoba, convidada pel reconegut Festival Pensar con Humor, una de les cites dedicades a l’humor escènic més destacades de l’Argentina, que cada any reuneix artistes de tot el país i de l’àmbit internacional.
El recorregut sud-americà culminarà a Montevideo, on la companyia oferirà dues funcions al Centro Cultural de España, un dels equipaments culturals més actius de la capital uruguaiana i un espai de referència per a la difusió de les arts escèniques contemporànies.
Presència a 170 municipis
Des de la seva estrena, l’espectacle ha recorregut més de 170 municipis de tot l’Estat espanyol i s'ha representat en teatres, auditoris i festivals. També ha estat al Teatro Sofía de Madrid i ha fet representacions al Teatre Poliorama de Barcelona.
Paral·lelament, Quixot ha tingut una destacada presència en l’àmbit educatiu. La companyia ha desenvolupat diverses campanyes escolars dirigides a estudiants de secundària i batxillerat amb l’objectiu d’apropar els joves al clàssic cervantí a través del llenguatge escènic contemporani. Aquestes iniciatives han superat les 8.000 entrades venudes i han contribuït a convertir l’espectacle en una eina de divulgació cultural i pedagògica de primer ordre.
L'actor Marcel Tomàs assegura que aquesta gira "és molt més que una sèrie de funcions", i la descriu com una "oportunitat de compartir una història universal amb públics d'una altra banda de l'Atlàntic i per comprovar que els somnis, contradiccions i l'humor del Quixot continuen connectant amb persones de qualsevol cultura". Al seu torn, la productora i codirectora Susana Lloret, remarca que "és una oportunitat extraordinària per continuar creixent i establir nous ponts culturals".
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