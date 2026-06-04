El disc debut del grup Trio Tico dibuixa un jardí de colors i emocions
L’àlbum "Pensaments" de la banda gironina va més enllà de la música i inclou un concepte artístic que es vesteix amb aquarel·les de Lluís Bruguera i poesia d’Arnau Sargatal
L’amor per la música i pels ritmes flamencs i de jazz van unir a Jordi Morell (percussió, Palafrugell), Carlos Coronado (guitarra, Esclanyà) i Guillem Soler (baix, Figueres).
Compartien referents com l’immortal Paco de Lucía i el geni Charlie Parker, que havien interpretat des de la pròpia mestria la cançó brasilera Tico-Tico no Fubá de Zequinha de Abreu. Això va fer decantar el seu nom: Trio Tico. El 2023 van estrenar-se amb el concert Fandango Mediterrani a la Casa de Cultura de Girona, i des de llavors han passat per escenaris del Festival de Guitarra de Girona, el Festival de Jazz Costa Brava o l’Ethno Catalonia de Banyoles.
El seu primer disc, Pensaments (Microscopi) va ser publicat dimarts, i proposa un viatge a través de nou cançons instrumentals inspirades per emocions (Joia, Entusiasme, Passió, Tendresa o Serenor) que tenen el seu origen creatiu en els colors, i que han estat compostes amb les col·laboracions dels músics Xavier Molina (clarinet), Maria Cuatrecasas (violí) i Carlota Bruguera (Chello).
Més enllà d’aquest univers sonor, el disc s’ha vestit d’un concepte artístic més ampli, i ha comptat amb un diàleg sinestèsic amb aquarel·les de l’artista Lluís Bruguera i versos d’Arnau Sargatal. D’aquesta manera, es presenta com un «jardí sonor», que s’acompanya d’un llibret que presenta cada peça amb una aquarel·la floral i un haiku inspirat per cada melodia. L’última peça, Jardí, és un esclat de flors, colors i melodies que acaba entrellaçant ritmes i harmonies de la resta de peces, i que lliga tots els versos en un poema amb sentit.
El projecte es va començar a gestar el juliol passat, amb un punt de partida que ja tenia com a objectiu connectar emocions amb colors, tal com explica el guitarrista de la banda, Jordi Morell. També hi havia la idea de posar-hi veu, però van acabar-ho descartant: «la veu és un instrument molt personal i està molt lligat a la lletra, que és tot un altre món i ja demana una composició i un rang de veu òptim», explica. En aquest sentit, opina que «amb les col·laboracions musicals que hem inclòs, creiem que hem aconseguit plasmar aquesta experimentació que buscàvem amb les emocions», diu. Amb tot, assegura que «segur» que acabaran posant veu a noves composicions.
Concerts de presentació
La banda té diversos concerts durant l’estiu. El 5 de juliol estrenaran algunes peces del disc al Centre Cívic Can Gibert dins el Festival de Guitarra de Girona i amb l’acompanyament de Xavi Molina. També repetiran aquest format el 24 de juliol a l’Estiu Musical del Baix Penedès a la Bisbal del Penedès. Serà el 12 d’agost a l’Església de Calella de Palafrugell quan estrenaran íntegrament Pensaments en format de sextet. Per tal de representar de manera òptima el concepte del disc, el grup està estudiant la manera de poder incloure l’art i la poesia als directes.
De cara a la tardor, també tenen un concert programat a l’octubre al Castell de Cap Roig de Calella de Palafrugell i al novembre a l’Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona. De fet, la Casa de Cultura va ser el primer escenari que els va acollir com a banda.
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Commoció al món del cine per l’anunci de la retirada de Clint Eastwood
- El bisbe de Girona creu que la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa s'hauria de fer en català
- Més de cent anys de galetes, borregos i carquinyolis artesans al forn la Barceloneta
- Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Sorprèn uns lladres de coure i acaben lligant-lo amb brides a Riudarenes
- L'Ajuntament de Quart preveu urbanitzar el sector Mas Abric per afrontar una sentència de gairebé quatre milions d'euros