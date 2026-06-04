Els gegants de Torroella de Montgrí, entre les primeres figures de la imatgeria festiva catalana digitalitzades en 3D
Els models digitals formen part d'un projecte impulsat pel Departament de Cultura
Els Gegants de Torroella de Montgrí s'han inclòs entre les primeres figures de la imatgeria festiva catalana a ser digitalitzades en 3D. Formen part del primer conjunt que han estat digitalitzats en 3D i publicats en línia. La incorporació dels gegants a aquest projecte situa el municipi dins d’una acció pionera destinada a preservar, documentar i fer accessible el patrimoni festiu català mitjançant les noves tecnologies. La iniciativa, impulsada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, compta amb la col·laboració del programa Giravolt, especialitzat en la digitalització tridimensional del patrimoni cultural català.
Els models digitals permeten observar les figures amb gran nivell de detall i consultar-les de manera oberta i gratuïta a través de la plataforma Sketchfab. L’objectiu principal de la digitalització és reforçar la protecció dels elements festius, generant un registre digital precís que en faciliti la conservació i eventual restauració en cas de deteriorament. Al mateix temps, aquesta tecnologia contribueix a la divulgació del patrimoni cultural, apropant-lo a la ciutadania i fent-lo accessible des de qualsevol lloc.
El projecte s’ha desenvolupat durant els últims cinc anys i ha permès digitalitzar una àmplia mostra d’elements de la cultura popular catalana, principalment gegants, capgrossos i figures de bestiari festiu. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de les entitats i institucions responsables de la seva conservació, així com de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
El treball s’emmarca també en les accions de documentació vinculades als processos de reconeixement patrimonial d’alguns d’aquests elements i tindrà continuïtat amb la incorporació progressiva de noves figures representatives de la cultura popular catalana.
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