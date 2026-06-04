Les traduccions de 'Germinal' d'Émile Zola i 'Poesia completa' d'Elizabeth Bishop, finalistes del Premi Aurora Bertrana
El jurat escull sis obres finalistes que han estat traduïdes al català al llarg del 2025
La traducció d'Anna Casassas de l'obra 'Germinal' d'Émile Zola o la de Jordi Fité amb 'Poesia completa' d'Elizabeth Bishop són dos dels finalistes del 5è Premi Aurora Bertrana que s'inclou entre els premis literaris de Girona. El jurat, format per Àngels Gregori, Lluïsa Julià, Lluís Muntada i Antoni Pladevall ha escollit sis obres com a finalistes del premi d'entre tots els llibres que s'han traduït al català el 2025. Han de ser obres d'editorials dels Països Catalans i amb un registre ISBN. El premi compta amb una dotació econòmica de 6.000 euros que aporten conjuntament les fundacions Prudenci Bertrana i Valvi. El guanyador es comunicarà el 15 de setembre en la festa dels premis.
A banda d'Anna Casassas i Jordi Fité, els altres finalistes al premi Aurora Bertrana són Arnau Pons amb 'La rosa de ningú' de Paul Celan, Manuel Forcano per la traducció 'La copa d'or' de Hafez de Xiraz, Eloi Creus i Miquel Desclot amb 'Orestea' d'Èsquil i Esther Tallada per la traducció al català d''Els invictes', obra escrita per William Faulkner.
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