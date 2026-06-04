Palamós portarà cinc concerts de rumba catalana durant el juliol
La 13a edició del festival Rumb(A)Palamós acollirà formacions com Ketekalles, Los vecinos de Manué i Pep Lladó
Palamós tornarà a viure un estiu amb propostes de rumba catalana durant els divendres de juliol. Ho farà amb les formacions Ketekalles, Rumb(A)nd Palamós, Los vecinos de Manué, Pep Lladó i Piratas Rumbversions, que oferiran concerts gratuïts dins el festival Rumb(A)Palamós.
Tots els concerts es faran a les 22 h a la plaça de Catalunya i al passeig del Mar. La banda del festival, Rumba(nd)Palamós, serà l’encarregada d’obrir aquesta nova edició el dia 3 de juliol a la plaça de Catalunya; i la seguirà el divendres dia 10, la formació de Pep Lladó, en aquest cas a l’escenari fix del passeig del Mar.
La tercera de les propostes del festival tindrà lloc el divendres dia 17, amb l’actuació de la banda de les Ketekalles, integrada exclusivament per dones i nominades al Premi Enderrock, que en aquest cas tocaran a l’àgora del passeig del Mar. El 24 de juliol, coincidint amb el Dia Internacional de la Rumba, serà el torn del grup Los vecinos de Manué a la plaça Catalunya. Piratas Rumbversions tancarà la programació el 31 de juliol a l'escenari fix del passeig del Mar.
El festival, organitzat per l'Ajuntament de Palamós, subratlla la sostenibilitat de la proposta cultural, ja que s'utilitza un equipament tècnic que consumeix només energia solar i renovable.
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