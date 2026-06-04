La plaça del Vi de Girona s'omple de banderoles i estendards pel rodatge de Tomb Raider
La productora omple de plantes un terrat del carrer de Santa Clara per a gravar-hi escenes
La plaça del Vi de Girona s'ha omplert de banderoles i estendards amb escuts medievals aquest dijous al matí pel rodatge de la sèrie Tomb Raider que es fa aquesta setmana a la ciutat. La productora manté un secretisme absolut amb tot el rodatge i fins i tot evita que la gent s'aturi a fer-hi fotos perquè els fans no puguin crear les seves pròpies teories de la trama. Per altra banda, el muntatge també es concentra al carrer de Santa Clara on una grua de grans dimensions puja plantes i flors el terrat d'un edifici que fa cantonada amb el carrer Nou. Es preveu que sigui en aquest terrat on gravin les escenes previstes i per això no preveuen interrompre el pas de persones durant el dia de rodatge.
Des de principis d'aquesta setmana la ciutat es prepara per al rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' que emetrà la plataforma Amazon Prime Video i que serà protagonitzada per l'actriu Sophie Turner. Es preveu que Turner, coneguda per la sèrie 'Juego de Tronos, participi en algunes de les escenes que es faran a la ciutat, tot i que poca cosa més ha transcendit d'aquest rodatge.
Secretisme absolut per a la trama que hi haurà en aquesta primera temporada de la producció internacional i també secretisme absolut pel paper que hi tindrà Girona. En principi, s'hi enregistraran escenes en tres punts: al carrer de Santa Clara, a la plaça del Vi i als voltants de la catedral de Girona.
Al carrer de Santa Clara serà el primer lloc de rodatge i tot apunta que no serà al carrer, sinó que totes les escenes que es facin passaran en el terrat d'un edifici que fa cantonada amb el carrer Nou. Aquest dijous hi havia una grua de grans dimensions que pujava plantes i flors cap al terrat pel rodatge. A dalt, un equip d'operaris s'encarregava de distribuir-les en funció de les necessitats del rodatge. Es preveu que el rodatge en aquest punt sigui demà divendres i només hi haurà restriccions per al pas de vehicles entre el tram del carrer del Perill i el carrer Nou. Els vianants podran circular lliurement per aquest carrer, tot i que potser es tallarà puntualment la circulació.
En paral·lel, aquest dijous al matí també ha començat el muntatge dels escenaris que es faran a la plaça del Vi. Una grua instal·lava banderoles al llarg de tota la plaça. També es col·locaran diversos estendards amb escuts i motius medievals. N'hi havia de diversos colors, negres i verds. En ells hi havia brodats motius amb creus i d'altres amb roses. Es preveu que el rodatge en aquest punt es faci dissabte.
Pel que fa al muntatge dels voltants de la catedral de Girona encara no hi havia element visible. De tota manera, la productora preveu enregistrar-hi algunes escenes entre dissabte i diumenge.
En paral·lel, la producció també ha enregistrat algunes imatges a Llagostera (Gironès). El rodatge es va fer aquest dimecres al molí de l'Estany, dins d'una casa de propietat privada. Es tracta d'una masia reformada amb un pavelló i que en la pàgina web ja s'anuncia com un espai per a rodatges audiovisuals. Segons apunten alguns testimonis de la zona, s'hi van desplaçar uns 40 camions, a banda de caravanes i vehicles tècnics.
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