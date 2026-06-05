Àlex Brull, director del Fimag: «La màgia agrada però cal programar-la encara molt més»
La catorzena edició del festival de màgia de Torroella ja està en marxa i el seu responsble promet emocions a tothom qui la visiti
El Fimag, el Festival de Màgia de Torroella de Montgrí, obria ahir amb el sopar espectacle al restaurant Descarat una nova edició amb la voluntat de consolidar-se com una de les grans cites del sector al sud d’Europa. Fins diumenge, el municipi viurà immers en la màgia amb una programació que combina propostes de carrer, espectacles familiars, formats de proximitat, mentalisme, grans il·lusions, tallers i sessions pensades també per al públic professional. En total, seran 70 actuacions -el director del festival, Àlex Brull, remarca la diferència entre actuacions i espectacles- a càrrec de més d’una vintena d’artistes catalans, espanyols i internacionals.
«Les perspectives són bones», explica Brull, convençut que el principal reclam del festival continua sent la programació. «El format ja està consolidat i cada any hi ha petits canvis, novetats o ajustos, però el punt fort i l’atractiu del Fimag són la quantitat d’actuacions i la qualitat dels artistes que venen, molts d’ells guardonats amb els premis més prestigiosos d’arreu del món», assegura.
La fórmula del Fimag passa per oferir un ventall molt ampli de disciplines i fer-ho amb preus populars, espectacles gratuïts i espais de proximitat. «El punt fort és que tothom pugui accedir a la màgia, ja sigui per facilitats en el preu o per la diversitat de la programació», destaca Brull. El festival vol arribar tant als aficionats més fidels com a aquells que no tenen la màgia entre les seves prioritats. «Hi ha gent que diu que no li agrada la màgia, però aquí pot trobar espectacles de petit format on, just davant dels ulls, es despleguen meravelles que no t’has de voler qüestionar», diu. Per Brull, una part de l’encant és precisament aquesta capacitat de recuperar la mirada d’infant: «Encara que siguem adults, ho podem viure com quan érem petits. I això és el que ens uneix».
Entre els noms destacats de l’edició, el director del Fimag posa l’accent en Dani DaOrtiz, considerat un dels grans referents mundials de la màgia de prop. «És un mestre de mestres», afirma Brull, que recorda que DaOrtiz va ser deixeble de Juan Tamariz i que fins i tot fa espectacles per a mags, amb els mateixos professionals com a públic. «Ha estat a Los Angeles i a Nova York i dimecres va aterrar per venir dijous al Fimag. Tenim molta sort de poder-lo tenir”, subratlla. DaOrtiz participava ahir en un sopar espectacle en què el públic el va tenir a tocar a l’hora de veure els seus jocs i trucs.
Brull recomana especialment les propostes de màgia de prop. «És una debilitat personal. A mi em meravella veure com tot passa davant dels teus ulls. És total», confessa. També destaca la presència de Pere Rafart a la sessió Golfa, en un registre diferent del que el gran públic li ha pogut veure a la televisió. «Té moltes ganes de venir perquè podrà desfermar-se una mica més», apunta.
L'any que ve la faran grossa
El festival arriba enguany a la catorzena edició i ja pensa en el quinzè aniversari. «L’any que ve la farem grossa», avança Brull. Tot i això, el director considera que el Fimag encara té marge per créixer, sobretot entre el públic gironí. «Som uns privilegiats de tenir aquest festival, però encara és un gran desconegut fins i tot a les comarques de Girona», admet. En canvi, dins del sector professional la cita és molt ben considerada. «És un referent al sud d’Europa perquè els artistes en parlen quan han estat aquí i rebem propostes de mags que volen venir expressament al Fimag», explica.
Segons Brull, el festival té un públic fidel i cada any suma nous espectadors. «Els que el proven un any, si no tornen al següent, tornen al cap de dos», diu. Malgrat això, reconeix que els recursos de promoció són limitats i que el calendari tampoc sempre ajuda: «Quan comença l’estiu coincideixen molts esdeveniments i no es pot arribar a tot». L’objectiu, insisteix, no és només omplir espais, sinó donar a conèixer artistes nacionals i internacionals, també aquells que encara no són populars però que despunten en altres països.
Més enllà de la programació oberta al públic, el Fimag manté una línia de treball professional amb el Fimag Pro, un espai reservat als especialistes del sector. Enguany inclourà una conferència de Dani DaOrtiz adreçada a professionals. «No volem ser només un aparador del talent del país i internacional, sinó també ajudar a promocionar-lo professionalment», defensa Brull. En aquest sentit, el festival també impulsa, amb el suport de la Diputació de Girona, el catàleg de màgia professional de Catalunya.
Brull lamenta que la màgia continuï sent sovint «el germà pobre de les arts escèniques» i que es programi sobretot en festes majors o dates assenyalades. «És una art escènica que agrada molt i il·lusiona molt, i podria estar perfectament dins d’una programació estable de teatre», reivindica. El Fimag vol contribuir a aquest canvi de mirada des de Torroella, omplint el cap de setmana de màgia i recordant que, a vegades, el truc no és tan important com deixar-se sorprendre. Hi ha temps fins diumenge.
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