El Col·lectiu de Crítics valora si emprèn accions legals després de perdre la gestió del Truffaut
De moment la sala continua oberta però no es descarta que acabi tancant en els propers dies fins que se'n faci càrrec l'empresa de Cambrils
El Col·lectiu de Crítics de cinema de Girona ha anunciat, en un breu comunicat, que es reserva "el dret a emprendre les accions legals que considerem oportunes" davant la decisió de la Junta de Govern de l'Ajuntament d'atorgar el concurs de gestió del cinema Truffaut a l'empresa Rambla de l'Art-Cambrils AIE. Segons l'associació, creadora del projecte i que l'ha cultivat durant més de trenta anys, "estem fent consultes amb els nostres assessors per valorar aquest nou escenari".
El Col·lectiu ha convocat també una roda de premsa el proper dilluns a les 12h al mateix Truffaut. De moment el cinema continua obert. Al matí l'alcalde Lluc Salellas ja ha dit que esperava que el servei es pogués mantenir fins l'entrada del nou gestor. Ara el continua fent el Col·lectiu de Crítics després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament per allargar l'antiga concessió (que caducava el 19 d'abril) fins que s'adjudiqués definitivament la nova. Amb la certesa que l'associació gironina perdrà l'equipament, és probable que acabin decidint sortir-ne en els propers dies.
Ara s'obre un període de quinze dies hàbils per tal que es facin possibles al·legacions a l'adjudicació. Si no n'hi ha, en un parell o tres de setmanes ja podria començar a operar el nou adjudicatari. Si n'hi ha, el procés es podria allargar, tot i que caldria veure si amb el cinema obert o tancat. De moment per a avui es manté la programació prevista, així com durant el cap de setmana. En la roda de premsa de dilluns els crítics donaran més detalls sobre el seu posicionament.
El Col·lectiu de Crítics va crear el Truffaut als anys 90 i el va gestionar a la sala B de l'antic cinema Modern amb un pacte amb l'empresa privada que el duia. Quan la sala va tancar va ser adquirit l'edifici per l'Ajuntament. El novembre de 2001 el Truffaut, que va celebrar 25 anys municipalitzat a finals de l'any passat amb un gran acte al Teatre Municipal, va encetar la nova etapa, sempre sota la gestió dels crítics, una associació sense afany de lucre.
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