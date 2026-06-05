Dani Daortiz, un dels millors cartomags, directe de Los Angeles a FIMAG 2026
Gairebé 500 persones ja han participat del Festival abans dels actes centrals del programa
La 14a edició del Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí (FIMAG), que se celebra fins al 7 de juny, va estrenar-se ahir amb dues propostes que exemplifiquen molt bé les dues cares d’aquest esdeveniment. Per una banda, el vessant social i, per l'altra, poder oferir nous formats escènics. Ahir, més de 400 persones vulnerables o en risc d’exclusió social van assistir a la tradicional Gala Solidària a l’Espai Ter, mentre a la nit, el restaurant El Descarat acollia, per primera vegada, un sopar espectacle protagonitzat pel cartomag Dani Daortiz davant de 60 persones.
La Gala Solidària, organitzada amb la Fundació Abracadabra, és una de les activitats més consolidades del festival. Enguany, els assistents van gaudir amb les actuacions de David el Mag, Francis Zafrilla i Karlus Soler, tres clàssics del Festival que van saber apropar la màgia a uns col·lectius que sovint no hi tenen tan accés.
El privilegi de comptar amb un dels millors del món
A la nit, Dani Daortiz, una de les figures més destacades d’aquesta edició, va tornar a FIMAG després de la seva participació l’any 2017, amb un format inèdit que combinava gastronomia i màgia de proximitat al restaurant El Descarat. El mag malagueny, referent mundial de la cartomagia contemporània i deixeble de Juan Tamariz, a qui sempre ret homenatge, va captivar als assistents amb una actuació plena d'improvisació, enginy i virtuosisme, demostrant per què és considerat un dels mags més influents de l'escena internacional.
L'artista, que acostuma a actuar davant d'altres professionals de la màgia, va meravellar una audiència molt entregada i fascinada pels jocs que se succeïen de forma trepidant.
La seva presència al festival continua aquesta tarda amb una conferència dins del marc del FIMAGPRO, una jornada adreçada a professionals pensada per impulsar i promoure l'art de la màgia amb eines com el Catàleg de professionals, editat des del 2021 gràcies al suport de la Diputació de Girona.
El públic general també tindrà ocasió de gaudir del malagueny dissabte al Cine Petit amb “100% Dani Daortiz”, un espectacle basat en la improvisació i la participació del públic, en què cada funció resultarà tant imprevisible com ell.
Inici d'un cap de setmana de màgia
La programació continua aquesta tarda amb l’activitat familiar i gratuïta a la plaça de la Vila amb “The Bellboy”, l'espectacle còmic de Karlus Soler en la qual encarna un grum d’hotel tant despistat com entranyable.
Pel que fa als espectacles de Gran Màgia, l’encarregat d’inaugurar-los serà Karim. El mag asturià, amb una trajectòria internacional de més de dues dècades, presentarà a les 21 h a l'auditori Espai Ter, “Todo va a ir bien… o no”, una proposta que combina humor, màgia i reflexió al voltant de la necessitat de creure que el futur serà millor, oblidant-nos de la importància de gaudir del moment.
Dissabte els plats forts seran la Gran Gala Internacional, conduïda pel Mag Marín, on fins a vuit artistes presentaran cinc números de diferents disciplines premiats a les millors competicions del món, i l'espectacle gratuït Wow! a la plaça de la vila de Magow i Mireia, coneguts per la seva participació al programa Random de 3Cat. A més d'un munt d'espectacles de petit format als llocs més emblemàtics de Torroella de Montgrí.
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