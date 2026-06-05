Figueres es MOU reivindica el procés de fer-se gran en una tretzena edició amb prop de vint propostes gratuïtes
El festival omplirà de dansa i moviment la ciutat del 2 al 4 de juliol amb espectacles catalans i internacionals
El festival Figueres es MOU celebrarà la seva tretzena edició del 2 al 5 de juliol amb una programació que convertirà de nou la capital empordanesa en un escenari dedicat a la dansa i el moviment. Durant quatre dies, el certamen oferirà prop d'una vintena de propostes gratuïtes repartides en diversos espais de la ciutat i posarà el focus en el procés de fer-se gran des d'una mirada col·lectiva i comunitària, un fil conductor que travessa bona part de les creacions programades enguany. El festival, que enguany recupera el Parc de les Aigües com a escenari, programa companyies catalanes, estatals i internacionals i dona suport a la creació contemporània.
El festival desplegarà una programació formada per quinze espectacles, una conferència ballada i una projecció cinematogràfica, que serà l'única activitat de pagament, amb l'objectiu d'acostar les arts del moviment a tots els públics.
L'edició d'enguany gira entorn de la idea de créixer i envellir des d'una perspectiva compartida, una reflexió sobre les relacions humanes, la comunitat i la construcció col·lectiva que es podrà identificar en diverses propostes programades. Aquest plantejament connecta amb la voluntat del festival d'obrir espais de trobada entre artistes, ciutadania i territori a través de la dansa contemporània.
La programació es repartirà en diferents punts de la ciutat. Entre els espais que acolliran activitats destaca el retorn del Parc de les Aigües com a escenari del festival, al costat d'altres ubicacions com la Biblioteca Fages de Climent, la plaça de l'Ajuntament, la placeta Baixa de la Rambla o la plaça Josep Pla.
Una part important de la programació serà protagonitzada per creadors i companyies catalanes. Entre les propostes més destacades hi ha 'Aleta', de Marc Fernàndez, una peça que ret homenatge a la tradició castellera mitjançant un llenguatge físic i coreogràfic contemporani. L'espectacle comptarà amb la participació de la Colla Castellera de Figueres i s'emmarca també en la celebració del cinquantenari de l'entitat figuerenca.
També sobresurt 'Mil primaveres', de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, una creació col·lectiva guardonada amb el Premi Delfí Colomé 2024 que reivindica el carrer com a espai d'expressió, convivència i transformació social. Tant aquesta proposta com 'Aleta' han comptat amb l'acompanyament del festival en el marc del seu programa de suport a la creació, una línia de treball que Figueres es MOU manté des de fa anys per afavorir el desenvolupament de nous projectes artístics.
Programació amb artistes catalans
La presència catalana es complementarà amb altres produccions com 'Out of Line' de Kernel Dance Theater, una reflexió escènica sobre les normes socials i els comportaments col·lectius; 'Manifesto', d'Àngel Duran, una proposta inclosa en el Circuit de la Red Acieloabierto i recentment ha format part de la programació del Dansa Metropolitana; i 'Agatha (desaparició d'un solo)', de la coreògrafa Irene Baeza, coneguda artísticament com Iby. Aquesta peça, guanyadora de la convocatòria Balla'm un llibre 2026, s'inspira en l'univers literari de l'escriptora Agatha Christie.
El festival reunirà companyies procedents de Galícia, el País Valencià, Madrid, Navarra i el País Basc amb espectacles com 'BAUNSBAK', d'Elvi Balboa; 'TRIBE', d'Elena Puchol; 'Pulsaciones por minuto' o 'Sin fichero adjunto'.
Presència de propostes internacionals
La programació internacional tindrà un paper destacat amb 'Salida de emergencia' de la companyia francesa ADHOK, interpretada per set artistes d'entre 60 i 80 anys i centrada en la reflexió sobre el pas del temps. També s'hi podrà veure 'Bous i vaques', de La Cote Folle, un projecte comunitari creat amb cinc dones de Figueres que aborda la memòria, la vellesa i la transformació dels cossos.
Més enllà dels espectacles, Figueres es MOU manté la seva aposta pel suport a la creació amb la presentació de 'Brida', d'Ester Guntín, guanyadora del Premi Delfí Colomé 2025. A més, el festival inclourà la projecció del documental 'Qui Som', de Salvador Sunyer, i una conferència ballada a càrrec de Mireia de Querol.
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