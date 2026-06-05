La Fira de Circ de la Bisbal obre una nova etapa amb onze estrenes i més de cinquanta espectacles
La cita, del 17 al 19 de juliol, reforça el seu paper com a aparador del circ contemporani i com a espai de suport a la nova creació
Després de celebrar els trenta anys, la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà no es conforma a viure de la trajectòria acumulada i encara la 31a edició amb voluntat d’obrir una nova etapa. Ho farà del 17 al 19 de juliol amb una programació que posa l’accent en la nova creació, les companyies emergents i els processos artístics en construcció. En total, el certamen reunirà més de cinquanta espectacles de 46 companyies i artistes, amb un dels registres més destacats dels últims anys: onze estrenes i tres projectes en procés de creació.
La programació s’ha presentat aquest dijous a la plaça del Castell, en un acte amb representants de l’organització, l’alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio; la regidora de Cultura, Eva Rovira, i la diputada d’Educació i Joventut de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà. La presentació s’ha tancat amb un tast de Transhumància Artificial, de la companyia A foc lent, una de les estrenes que es podran veure durant la Fira.
Més que un espai d'exhibició
El volum d’estrenes confirma la voluntat del festival de ser alguna cosa més que un espai d’exhibició. La Fira vol consolidar-se també com una plataforma d’acompanyament a la creació contemporània, oferint a les companyies espais de residència, experimentació i contacte directe amb el públic. Aquesta línia de treball pren força just després d’una edició marcada pel simbolisme del 30è aniversari i situa la Bisbal com una de les places destacades del circ de carrer a Catalunya.
La proposta artística mantindrà l’equilibri entre el circ contemporani, els espectacles familiars i les propostes pensades per a l’espai públic. Al programa hi conviuran disciplines com els aeris, els malabars, el trapezi, l’acrobàcia, el clown, el diàbolo, la dansa i també el parkour, que enguany s’incorpora com una de les novetats destacades amb la participació d’Adrián Díaz, campió estatal d’aquesta disciplina.
El talent de proximitat també tindrà pes en aquesta 31a edició. La Fira reforça la presència de companyies catalanes i de projectes vinculats al territori, amb un paper destacat per a l’Escola de Circ de la Bisbal, que viu un moment de creixement i consolidació. També hi haurà propostes relacionades amb el Col·lectiu de Circ de Girona i amb creadors locals, en una programació que combina noms emergents amb companyies de trajectòria contrastada.
Espais diversos
Els espectacles es repartiran per diversos espais de la ciutat, com la plaça Major, la plaça del Castell, el Passeig Marimon Asprer, el Terracotta Museu, les Escoles Velles, la plaça de la Sardana i l’esplanada del camp de futbol Pere Plaja, que enguany es recupera com a escenari del festival. La inauguració anirà a càrrec de la companyia The Wise Fools amb Trashpeze, mentre que la cloenda la protagonitzarà Hippana Maleta amb Runners.
Més enllà dels espectacles, la Fira mantindrà alguns dels elements que ja formen part de la seva identitat, com el Fira Bar, els tallers de circ per a tots els públics, la producció pròpia de cabaret i el Premi del Públic Lola Casademont. El certamen també continuarà treballant per garantir l’accessibilitat i la inclusió, amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, espectacles amb llengua de signes i activitats adreçades a col·lectius diversos. Entre aquestes propostes es manté la tradicional actuació a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu.
La 31a Fira de Circ al Carrer compta amb un pressupost de 174.000 euros, dels quals prop d’un 30% provenen de l’Ajuntament de la Bisbal. Amb aquesta nova edició, el municipi vol continuar consolidant-se com un dels referents del circ de carrer del país, combinant vocació popular, suport a la creació, qualitat artística i una programació que vol fer de la ciutat un escenari obert durant tres dies.
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