La Generalitat adquireix 'Dama del barret' d'Olga Sacharoff, per 84.700 euros i es dipositarà al Museu d’Art de Girona
L’obra reforça la presència de dones creadores a les col·leccions públiques catalanes
DdG
El Departament de Cultura ha adquirit 'Dama del barret', una pintura d’Olga Sacharoff, una de les artistes més rellevants de l’art català del segle XX. L’obra, datada cap al 1917, s’ha adquirit per 84.700 euros i passarà a integrar la Col·lecció Nacional de la Generalitat. Per la seva rellevància artística i per la vinculació de l’autora amb les comarques gironines, l’obra serà dipositada al Museu d’Art de Girona.
La pintura correspon a una etapa primerenca de l’artista, vinculada als ambients d’avantguarda de París i a l’anomenada Escola de París. Es tracta d’un període fonamental en la seva trajectòria, en què Sacharoff desenvolupà una obra influïda pel cubisme, caracteritzada per la simplificació formal, la construcció geomètrica de les figures i una paleta cromàtica continguda.
A 'Dama del barret' hi apareix una figura femenina resolta amb una marcada síntesi formal i una gamma de grisos, blaus i tons ocres que remet al cubisme analític. L’obra conserva els trets definitoris d’aquest primer moment creatiu de Sacharoff i anticipa alguns dels recursos plàstics que més endavant esdevindran característics de l’univers visual de l’artista.
L’adquisició té un especial interès patrimonial atesa la limitada presència d’obres d’aquest període en les col·leccions públiques. La incorporació de Dama del barret permet enriquir la representació d’Olga Sacharoff als museus catalans amb una peça significativa d’un moment clau de la seva evolució artística.
Una artista entre les avantguardes europees i Catalunya
Olga Sacharoff (Tbilisi, 1881 – Barcelona, 1967) va desenvolupar una trajectòria artística singular entre Geòrgia, França i Catalunya. Instal·lada a París durant la primera dècada del segle XX, va participar dels corrents d’avantguarda que transformaven l’escena artística europea i va exposar regularment en alguns dels principals salons de la capital francesa.
L’esclat de la Primera Guerra Mundial la va portar a Barcelona, ciutat amb la qual mantingué una estreta relació i on acabaria establint-se definitivament l’any 1939. Al llarg de la seva carrera va construir un llenguatge propi que, partint de les influències cubistes, evolucionà cap a una figuració personal i inconfusible.
La seva obra, present en col·leccions i exposicions internacionals, constitueix una aportació destacada a la modernitat artística catalana i europea.
La Col·lecció Nacional
La compra de 'Dama del barret' s’emmarca en la política d’adquisicions del Departament de Cultura, que—a través del Fons Nacional per a l’Adquisició de Béns Culturals—impulsa la incorporació a la Col·lecció Nacional d’obres d’especial interès artístic, històric i cultural.Les obres adquirides es dipositen en museus i institucions patrimonials del país, amb l’objectiu d’enriquir les col·leccions públiques i garantir la preservació del patrimoni.
Aquesta adquisició contribueix també a reforçar la presència de dones artistes en les col·leccions públiques i a posar en valor una de les figures cabdals per a la història de l’art del segle XX a Catalunya.
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