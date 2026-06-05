Necrològica
Mor als 72 anys l’actor britànic Anthony Head, popular per les sèries 'Buffy, caçavampirs' i 'Ted Lasso'
L’intèrpret, que va donar vida a Rupert Giles, el mentor de la caçadora de vampirs Buffy Summers, ha mort per complicacions derivades d’una pneumònia.
L’actor britànic Anthony Head, conegut pel seu treball en sèries de televisió com Buffy, caçavampirs o Ted Lasso, ha mort als 72 anys a causa de complicacions derivades d’una pneumònia, segons ha informat la seva família en un comunicat recollit per la BBC. «Va morir en pau, envoltat de la seva família», han assegurat les seves filles, Emily i Daisy.
Nascut a Londres el 1954, Head va començar la seva carrera al teatre i es va convertir en un rostre popular al Regne Unit protagonitzant una sèrie d’anuncis televisius de Nescafé. L’èxit internacional li va arribar a finals dels anys 90 amb el paper de Rupert Giles, el Vigilant que tutela la jove caçadora de vampirs Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) en la comèdia sobrenatural Buffy, caçavampirs. Head va abandonar el repartiment habitual de la sèrie a la sisena temporada, tot i que després hi va aparèixer diverses vegades com a estrella convidada.
Més recentment va interpretar el magnat Rupert Mannion, expropietari del club de futbol Richmond, a la comèdia Ted Lasso d’Apple TV+.
En el comunicat que informa de la seva mort, la família ha expressat que «ha estat, i sempre serà, un honor haver pogut presenciar de primera mà l’impacte que tant ell com la seva feina han tingut en tantes persones» i ha manifestat que Head «estimava molt la seva feina» i «sempre es considerava increïblement afortunat».
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