La sèrie de Tomb Raider d'Amazon Prime Video inicia el rodatge a Girona amb gran expectació
L'equip de rodatge, amb la presència de la guionista i creadora Phoebe Waller-Bridge, utiliza la plaça de la Catedral i els seus voltants per filmar diverses seqüències
Una actriu surt d’un dels costats de la plaça de la Catedral. Per com va vestida, sembla que interpreta l'arqueòloga britànica Lara Croft, però no és Sophie Turner. Podria ben ser la seva doble. Arrenca a córrer escalinata amunt i dos personatges més la segueixen. Aquesta és una de les escenes que s’ha gravat aquest divendres al matí a Girona de la sèrie basada en els famosos videojocs Tomb Raider, que Amazon Prime Video preveu estrenar el 2027.
Durant bona part de la jornada s’ha rodat a la zona de la Catedral. Després d’aquesta escena, que semblava una persecució, han entrat els figurants i l’equip de direcció ha donat indicacions a dos intèrprets del repartiment que tot apunta que tindran un paper secundari a la sèrie: Sasha Luss i August Wittgenstein, els qui han perseguit al suposat personatge de Lara Croft per les escales. Al set també hi havia la creadora i guionista de la producció, Phoebe Waller-Bridge.
Tot seguit, s’ha rodat una escena amb una moto que travessava la plaça de la Catedral, mentre els figurants també es movien per l’espai. A un dels dos costats dels peus de les escales hi havia una furgoneta blava amb les portes obertes i algunes flors, que formava part del decorat. Potser altres elements s’afegiran en postproducció.
Molt de secretisme
A banda d’això, molt de secretisme. Almenys durant les primeres hores de gravació, la gran estrella del rodatge, Sophie Turner, no ha fet acte de presència al set. Tampoc s'ha vist Jason Isaac o Sigourney Weaver, altres intèrprets de renom que s'ha confirmat que interpretaran a un personatge a la sèria (no vol dir que gravin a Girona). Qui volgués veure alguna cosa ho tenia magre, perquè l’entrada a la plaça de la Catedral estava blindadíssima per totes bandes. Més enllà d’un dron sobrevolant les escales de la Catedral, només es podien veure tècnics amunt i avall amb cables. I sí, molts curiosos que preguntaven al personal de seguretat per què estava tot tancat.
Fins i tot, alguns despistats han passat les tanques i els han hagut de frenar. També hi ha hagut guies turístics que han hagut de fer mitja volta amb tot el grup, que esperava veure la Catedral de més a prop. No ho han pogut fer. Si es volia tenia una mica de sort per veure com es rodava s'havia d'anar a tocar al costat del Portal de Sobreportes. Molt de mòbil, molta expectació, però a l'hora de la veritat els curiosos s'havien de posar a un lateral, sense poder mirar cap a la plaça de la Catedral. No fos cas que la càmera pogués captar, al fons de la imatge, alguna persona que no formés part de la filmació.
És el que té un rodatge d’aquestes dimensions, amb molt material per tot arreu i camions instal·lats a la plaça dels Apòstols i en una part de la pujada de Sant Feliu, a banda d’altres vehicles en una zona reservada a la plaça de Catalunya. El desplegament és fins i tot superior al de Joc de Trons el 2015. Mentre es rodaven escenes a la plaça de la Catedral, altres tècnics aprofitaven per muntar elements en l’estret carrer de Manuel Cúndaro. En aquell moment no hi havia càmeres, però tot apunta que en algun moment s’hi rodarà una seqüència. De la mateixa manera que semblaria que es gravarà a l'interior de la seu gironina en algun moment.
També la plaça del Vi s’està preparant per acollir una part del rodatge previst per aquest dissabte a la tarda. L’indret s’està transformant, de mica en mica, en un escenari medieval, amb banderoles penjades, estendards i flors en diferents balcons, a més d’un arc de Sant Martí fet amb paper. Aquest divendres a la tarda, fins i tot, estaven provant llums amb alguns focus. En alguns d'aquests espais Sophie Tuerne hauria de fer acte de presència, poder veure-la ja serà una altra cosa.
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