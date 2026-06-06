Els Diables de l’Onyar i la pirotècnia donen vida a l'adaptació de Tomb Raider per a Amazon Prime Video
L'actriu Sophie Turner, disfressada de Lara Croft, podria haver participat en les gravacions de la sèrie Tomb Raider al carrer Manuel Cúndaro
La pirotècnica i els Diables de l’Onyar han estat els protagonistes, al llarg del matí d'aquest dissabte, del rodatge de la sèrie que es fa a Girona basada en els populars videojocs Tomb Raider, que Amazon Prime Video preveu estrenar el 2027. Els Diables de l’Onyar, juntament amb la Fal·lera Gironina, han estat dues de les entitats escollides per formar part d’aquesta gran producció que acapara bona part de l’interès en nucli antic de la ciutat.
La gravació, durant el matí d'aquest dissabte, es va centrar a l’estret carrer de Manuel Cúndaro, a prop de la Catedral. L’olor de pólvora es podia sentir des de diferents punts del Barri Vell, i membres dels Diables de l’Onyar han rodat diferents preses enmig de guspires i fums. Tot apunta que la gran estrella de la producció, Sophie Turner, també va rodar amb la colla gironina. Algun privilegiat que hagués mirat des de l’alçada de la plaça dels Apòstols potser va tenir l’oportunitat de veure l’actriu (segurament durant un descans) sota un paraigua per protegir-se del sol. Anava vestida exactament igual que divendres ho va fer la seva doble a la plaça de la Catedral. És a dir, com el personatge protagonista: Lara Croft.
Semblaria que al llarg de la jornada matinal només han rodat al carrer de Manuel Cúndaro. El que en pantalla són trenta segons o un minut pot suposar hores i hores de rodatge per buscar la perfecció, i més, quan entren en joc elements pirotècnics.
Plaça del Vi
El desplegament s'ha traslladat a la tarda a la plaça del Vi, que ha quedat tota tancada i amb teles negres per tapar la visibilitat dels curiosos que s’aproximaven per veure que passava. Membres dels Diables de l’Onyar també han participat en les gravacions de la tarda, on també hi ha un parell de capgrossos de la Fal·lera. De lluny, un sembla la Marieta de les Cols. Els intèrprets Sasha Luss i August Wittgenstein, que ahir van gravar a la plaça de la Catedral, també eren aquesta tarda en el set.
Per com està decorada la plaça del Vi, semblaria que és l’escenari d’un mercat medieval, amb banderoles penjades o balcons enramats. Diables i capgrossos estaven en un racó de la plaça (ja a tocar del carrer d'Abeuradors) simulant una mena de festa o celebració, ballant i fent figures amb les espurnes. Algunes persones s'han apropat rere les teles negres. Crida l'atenció veure com es fan les grans produccions i, encara que sigui de lluny i sense veure massa res, poder sentir de lluny un "acció", sempre cau bé.
La instal·lació a la plaça del Vi és gegant i compta amb diferents focus. Tot indica que, amb els horaris de tancament, el rodatge s'allargarà fins a la nit i, per això, la necessitat de la gran il·luminació. La plaça del Vi també serà el punt de la ciutat on es filmarà aquest diumenge, mentre que dilluns es traslladarà al carrer de Santa Clara. Quadrar un rodatge és complicat i blindar la plaça on hi ha l'Ajuntament són paraules majors. Per això, semblaria que s'ha aprofitat el cap de setmana, per evitar més molèsties.
Queixes
Però no tot és bonic en un rodatge. La raó és que un desplegament d’aquestes característiques implica talls de carrers i veïns o turistes que no poden accedir a diferents espais del Barri Vell. El bar El Cafè, situat al carrer Ciutadans, ha emès un comunicat en què denuncia els perjudicis que li suposa el rodatge i critica la gestió feta tant per l’Ajuntament com per la productora. L’establiment assegura que s’ha vist “obligat a tancar” davant la “deficient gestió” del dispositiu.
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