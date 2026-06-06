El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí emociona amb la presència de Mag Marín i Dani Daortiz
La Gran Gala Internacional, conduïda per Mag Marín, va presentar vuit artistes i cinc disciplines diferents de l'il·lusionisme a Torroella de Montgrí
L’elegant i talentós Mag Marín va tornar a sentir l’escalf del públic al Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí, on ja havia deixat empremta en les edicions del 2013, el 2016 i el 2024. Aquest dissabte va ser l’encarregat de conduir la Gran Gala Internacional, una de les cites centrals del FIMAG, amb fins a vuit artistes de renom i cinc números que van portar a l’escenari disciplines molt diferents de l’il·lusionisme.
La gala va avançar amb ritme i amb registres diversos. La màgia poètica va arribar de la mà del britànic Taylor Morgan, mentre que Juan Colás va donar una mirada contemporània al clàssic joc de les anelles amb un número carregat d’humor. L’argentí Sebak, amb «The Myth», va desafiar alguns dels mites de la manipulació, i el duo Jay & Joss va apostar per un il·lusionisme de gran impacte visual. El tram final va tenir un dels moments més delicats amb Adrián Carratalá i Katerina Muzychuk, que van mostrar la seva destresa amb les ombres.
Un altre dels plats forts va ser la presència del mag malagueny Dani Daortiz, considerat un dels grans referents mundials de la cartomàgia. Daortiz fa màgia fins i tot davant d’un públic format per altres mags i viatja arreu del món demostrant un domini tècnic que desperta admiració dins i fora de l’ofici. A Torroella, el públic va sortir fascinat per una manera de fer aparentment desordenada, però plena de control, intuïció i sorpresa.
Daortiz va tenir un protagonisme destacat al llarg del festival. Dijous ja havia participat en el sopar espectacle i divendres va oferir una lliçó magistral davant d’un grup selecte de mags, que van seguir de prop els seus recursos i la seva manera d’entendre l’il·lusionisme.
Per a petits i grans
La jornada també va desplegar una programació àmplia i pensada per a tots els públics. La Màgia Singular va portar propostes de proximitat a edificis emblemàtics de la vila, amb entrades populars d’entre 2 i 5 euros. El públic va poder descobrir registres molt diferents, des del taller «La magia eres tú», de Francis Zafrilla, al Convent de les Clarisses, pensat per introduir-se en els secrets de l’il·lusionisme, fins a espectacles de prop com «Cartificios», de Luis Otero, al Palau Solterra; «Cotidiano», de Gascón, a l’auditori La Tina, o el mentalisme de la parella argentina Mago Daba y Cielo, que va presentar «Lo sé todo» a la casa Galibern.
A l’exterior, el festival va mantenir el batec popular amb propostes gratuïtes en diferents escenaris de Torroella. La plaça de la Vila va continuar sent un dels epicentres després de les rialles que havia provocat «The Bellboy», de Karlus Soler, amb la seva barreja de teatre, clown i màgia. Aquesta vegada, el torn va ser per a Magow i Mireia, coneguts per la seva participació al programa «Random» de 3Cat, que van presentar «Wow!», un espectacle de grans il·lusions i humor que va jugar amb ironia i complicitat amb qüestions tan actuals com les xarxes socials, els videojocs i les noves tecnologies.
Al passeig de Catalunya, Gneis va portar «Inòpia», una proposta construïda a partir d’una maleta plena d’objectes que va servir d’excusa per parlar de tendresa, autoestima i imaginació. La màgia també va circular pels carrers amb Mag Jorge Cruz, encarregat de sorprendre els vianants en una de les propostes itinerants de la jornada.
El públic adult també va tenir el seu espai amb una de les cites més esperades: la sessió golfa de La Sala. En aquesta ocasió, l’encarregat d’amenitzar-la va ser Pere Rafart, una de les figures destacades de la cartomàgia contemporània i actual propietari de la històrica botiga El Rei de la Màgia de Barcelona. Amb aquesta combinació de grans noms, espectacles de prop, màgia al carrer i propostes nocturnes, Torroella va tornar a viure una jornada en què l’il·lusionisme va ocupar places, teatres, auditoris i edificis singulars.
El festival tanca avui la catorzena edició després de quatre dies plens de màgia que han omplert Torroella de Montgrí d’espectacles, tallers, propostes de carrer i grans noms de l’il·lusionisme. Ho fa amb una programació que ha combinat la proximitat dels petits formats amb l’impacte de les gales i la complicitat d’un públic entregat.
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