El Festival Recòndit porta la veu singular de Maria Jaume a l'espai exterior de l'església de Sords
La Publicitat va precedir l'actuació de l'artista mallorquina en un certamen que reivindica espais poc habituals i promou la connexió entre artistes i públic en pobles petits
L’espai exterior de l’església de Sords, a Cornellà del Terri, va acollir aquest divendres al vespre el concert de la mallorquina Maria Jaume en el marc del Festival Recòndit. L’artista balear va captivar el públic amb la seva proposta de pop indie electrònic, en una actuació que va convertir aquest petit nucli del Pla de l’Estany en un escenari íntim i privilegiat per escoltar una de les veus més singulars de la nova escena catalana.
Abans de Maria Jaume, el grup barceloní La Publicitat va obrir la vetllada i va preparar l’ambient d’una nit marcada pel format de proximitat que caracteritza el Recòndit. El festival, que reivindica espais poc habituals i porta artistes destacats a pobles de menys de 2.000 habitants, va trobar a Sords un marc especialment adequat: un entorn recollit, a tocar de l’església, que afavoria una connexió directa entre els músics i el públic.
Maria Jaume va desplegar el seu univers propi, a mig camí entre la sensibilitat mediterrània, l’electrònica subtil i unes lletres que combinen ironia, fragilitat i una mirada molt personal. La seva evolució cap a sonoritats més lluminoses i contemporànies es va fer present en un directe elegant, sense estridències, però amb prou magnetisme per sostenir la connexió amb el públic durant tot el concert.
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