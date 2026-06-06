El Festivalot torna a convertir Girona en una gran festa familiar: "Tot està pensat perquè els nens s’ho passin bé"
L’onzena edició omple l’entorn de l’Auditori, el Palau de Fires i la Devesa de concerts, tallers i activitats per a totes les edats
El Festivalot ha tornat a convertir Girona en una festa pensada per a gaudir en família. L’onzena edició de l'esdeveniment ha omplert aquest dissabte al matí l’entorn de l’Auditori, el Palau de Fires i la Devesa d’un ambient marcadament familiar, amb nens que corrien entre activitats, pares que aprofitaven qualsevol ombra per descansar i una programació que torna a combinar concerts, tallers i propostes per a totes les edats.
El festival s'ha convertit en una cita que moltes famílies ja han incorporat al seu calendari. Alguns hi han arribat enguany per primera vegada, recomanats per amics, i d’altres han repetit després d’haver-hi vingut en edicions anteriors. "Tot està pensat perquè els nens s’ho passin bé", ha explicat Marta Costa, mare d’una nena de 7 anys i un nen de 4, mentre esperava que els seus fills acabessin un taller per pintar làmines. Cap al migdia feia una estona que eren al recinte i, per a ella, la millor prova que la proposta funciona és que "en cap moment hem sentit que es queixaven perquè estaven avorrits, i això ja és una bona notícia", ha comentat mentre reia.
El matí ha començat amb propostes per als més petits, com les sessions de Núvols amb nadons a l’Auditori de Girona. També han passat pels escenaris Els Catarres i Alfred García. La música, però, no ha estat l’únic reclam. Al llarg del matí, les famílies també han pogut participar en activitats com el taller de castellers amb els Marrecs de Salt o la proposta "Fes la teva bicibossa", vinculada a la mobilitat sostenible amb Vies Verdes.
Entre concerts i tallers, Jordi Amat ha trobat un moment per seure i menjar un gelat amb la seva filla. "Nosaltres aprofitem el Festivalot com una escapada familiar, per compartir tot un dia plegats", ha afirmat. Amb una nena de 6 anys, la previsió és passar-hi bona part de dissabte. "Hi passarem gairebé tot el dia", ha afegit, satisfet també per l’ambient: "Veus moltes famílies i es crea un ambient molt agradable".
Aquest ambient és, precisament, un dels elements que més han valorat alguns dels assistents. Sònia Vidal, mare de dos nens de 6 i 9 anys, subratlla que els seus fills "tenien moltes ganes de venirun any més". "El que més m’agrada és veure que hi ha activitats per a totes les edats", ha explicat. També destaca que l’espai permet als nens moure’s amb llibertat. "Està bé perquè poden córrer i jugar", ha dit.
Per a Laura López, mare d’una nena de 4 anys, és la primera vegada al Festivalot. Hi ha arribat per recomanació d’uns amics i la primera impressió ha estat positiva. "És un dia diferent", resumeix. Més enllà dels concerts o els tallers concrets, destaca sobretot el clima que s’hi respira. "Hi ha una energia molt especial. Veus moltes famílies i tothom sembla venir amb ganes de passar-ho bé", ha remarcat.
Després d’un matí intens, el Festivalot manté la programació durant la tarda amb noves sessions i concerts a l’Auditori i a la resta d’espais del certamen. La jornada encara reserva propostes per als més petits i actuacions destacades, amb noms com Alfred García i Miki Núñez, a més de música a la Festivalot Furgo.
El festival continuarà aquest diumenge amb més activitats i concerts, entre tallers familiars i actuacions com les de Ginestà i The Tyets. Per a molts assistents, però, el balanç del dissabte ja queda clar abans d’acabar la jornada. "Marxarem cansats, segur", admet Marta Costa, després d’un matí que ha deixat clar que, al Festivalot, el cansament també és una manera de mesurar que el dia ha valgut la pena.
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