Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TruffautRodatge Tomb RaiderFestivalotAparcament GironaComarquesAgenda Girona
instagramlinkedin

El GEiEG rep la distinció d’Amic Honorari per la seva aportació a Girona

La distinció posa en valor el paper de l'entitat en la cohesió de la ciutat a través de l'esport i el lleure

Un moment de l’acte.

Un moment de l’acte. / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El GEiEG va rebre ahir la distinció d’Amic Honorari per part de l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona. La distinció té l’objectiu de reconèixer la trajectòria de l’entitat i la seva aportació a la vida esportiva, social i cultural de la ciutat. El president del GEiEG, Francesc Cayuela, va rebre la medalla commemorativa en nom de l’entitat de la mà del president de l’associació, Josep Manuel Rueda. L’any passat el reconeixement va ser per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona.

A més, l’exalcalde de Girona Joaquim Nadal va ser l’encarregat de fer la glosa commemorativa. També hi va haver una actuació musical a càrrec de Joan Sadurní, al teclat, i Vladomir Kunca, al violí, que van interpretar «Una particular història del GEiEG a través de la música». L’acte va servir també per remarcar el vincle històric entre el GEiEG i Girona, una relació construïda al llarg de dècades a través de l’esport, el lleure i la implicació ciutadana, i per posar en valor el paper de les entitats en la cohesió de la ciutat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
  2. Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
  3. Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
  4. Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó
  5. Girona instal·la un contenidor transparent per desmuntar mites sobre el reciclatge
  6. Torna la Fira de la Gamba de Palamós amb degustacions: del suquet de canana al gelat de gamba
  7. Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
  8. La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix

El GEiEG rep la distinció d’Amic Honorari per la seva aportació a Girona

El GEiEG rep la distinció d’Amic Honorari per la seva aportació a Girona

«È Bo, È Flor, È Mel» desplega 31 muntatges florals a Banyoles

«È Bo, È Flor, È Mel» desplega 31 muntatges florals a Banyoles

L'oposició de Ripoll impedeix que Orriols tiri endavant les inversions del pressupost

L'oposició de Ripoll impedeix que Orriols tiri endavant les inversions del pressupost

El Festival Recòndit porta la veu singular de Maria Jaume a l'espai exterior de l'església de Sords

El Festival Recòndit porta la veu singular de Maria Jaume a l'espai exterior de l'església de Sords

El rei Felip VI destaca el "dolor" pels casos d'abusos a l'Església i avala la "claredat i fermesa" del papa Lleó XIV

El rei Felip VI destaca el "dolor" pels casos d'abusos a l'Església i avala la "claredat i fermesa" del papa Lleó XIV

Compte: Els errors amb una herència que et poden sortir cars a la declaració de la renda

Compte: Els errors amb una herència que et poden sortir cars a la declaració de la renda

ERC exigeix al Govern des de Banyoles que torni a negociar amb els sindicats per assegurar que "els mestres puguin fer de mestres"

ERC exigeix al Govern des de Banyoles que torni a negociar amb els sindicats per assegurar que "els mestres puguin fer de mestres"

Una neteja submarina a Sant Feliu conscienciarà de l’impacte de les tovalloletes al mar

Una neteja submarina a Sant Feliu conscienciarà de l’impacte de les tovalloletes al mar
Tracking Pixel Contents