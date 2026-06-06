El GEiEG rep la distinció d’Amic Honorari per la seva aportació a Girona
La distinció posa en valor el paper de l'entitat en la cohesió de la ciutat a través de l'esport i el lleure
El GEiEG va rebre ahir la distinció d’Amic Honorari per part de l’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona. La distinció té l’objectiu de reconèixer la trajectòria de l’entitat i la seva aportació a la vida esportiva, social i cultural de la ciutat. El president del GEiEG, Francesc Cayuela, va rebre la medalla commemorativa en nom de l’entitat de la mà del president de l’associació, Josep Manuel Rueda. L’any passat el reconeixement va ser per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona.
A més, l’exalcalde de Girona Joaquim Nadal va ser l’encarregat de fer la glosa commemorativa. També hi va haver una actuació musical a càrrec de Joan Sadurní, al teclat, i Vladomir Kunca, al violí, que van interpretar «Una particular història del GEiEG a través de la música». L’acte va servir també per remarcar el vincle històric entre el GEiEG i Girona, una relació construïda al llarg de dècades a través de l’esport, el lleure i la implicació ciutadana, i per posar en valor el paper de les entitats en la cohesió de la ciutat.
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