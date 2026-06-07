Festival
La 6a edició del Recòndit també sona amb accent mallorquí
DdG
El Recòndit ha viscut un cap de setmana protagonitzat per l’accent mallorquí i les veus femenines. D’aquesta manera, han aterrat a la 6a edició del festival una de les artistes emergents que més està recorrent els escenaris del territori, Maria Jaume, i una proposta que aixeca passions des de fa ja vint anys; amb Maika Makovski a càrrec.
La primera va començar el cap de setmana al ritme pop del Santo Domingo Forever, un disc que barreja identitat i focs artificials, tot un homenatge a la festa major del poble de la cantant.
I, per altra banda, per acabar el cap de setmana, Maika Makovski, artista multidisciplinària, va oferir ahir un tros d’ella mateixa al seu públic amb Bunker Rococo, el seu àlbum «més personal», que arriba després de 8 treballs a la seva esquena. Tot a duet amb la guitarra de Bobbi Relac.
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