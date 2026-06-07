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Els gironins viuen el rodatge de Tomb Raider amb "curiositat i il·lusió"
La nova sèrie d'Amazon Prime Video grava diverses escenes a la ciutat, convertint llocs emblemàtics com la Plaça del Vi en escenaris d'acció
Un dia més, els carrers i places de Girona s'han convertit en l'escenari del rodatge de la nova sèrie de 'Tomb Raider'. Aquest diumenge, l'espai escollit ha sigut la plaça del Vi, que fa uns dies ja es podia veure engalanada de banderoles i estendards. Aquest matí, l'accés era completament restringit, envoltat de tanques i amb personal traginant material pel rodatge amunt i avall. A més, altres espais com el carrer de Santa Clara també ja es van preparant per ser el fons d'una escena, com ja ha sigut també la catedral de Girona.
La sèrie produïda per Amazon Prime Video és protagonitzada per Sophie Turner, que ja havia visitat la ciutat anteriorment per fer-hi el rodatge de Joc de Trons. Ara bé, de moment tot són interrogants i els protagonistes queden molt protegits de qualsevol exposició a la ciutat i al públic.
Pel que fa a les afectacions al dia a dia dels veïns i veïnes, sembla que no es reben amb resignació ni incomoditat. Dos gironins que volten pel Barri Vell molts diumenges, Joan Rodríguez i Simona Montes, asseguren que l’activitat d'aquests darreres dies al centre és inferior a la d’altres setmanes: “Ara la gent tira cap a la platja i es veu més tranquil”. De fet, consideren que el rodatge no ha comportat una gran afluència addicional de visitants.
D'altra banda, Olívia Rodríguez, també veïna de la ciutat, apunta que, a diferència d’altres rodatges, “sembla que els restaurants més afectats pel rodatge estan més contents perquè els han pagat”. Rodríguez està amb la seva família i comenten que realment un rodatge a Girona "fa il·lusió i posiciona la ciutat". És per això que s'han volgut parar a treure-hi el cap: "Estem tornant de fer les Catifes de Corpus he recordat que hi ha aquest rodatge muntat i he tingut curiositat". Tot i l'impacte de trobar-se molts treballadors, membres dels Mossos d'Esquadra i grans camions i furgonetes, l'afectació per a vianants ha sigut mínima: "Hem anat a donar la volta i ja està".
Mentre la plaça del Vi està avui amb els accessos tancats i carregada de decoració i colors, altres punts de la ciutat ja es van preparant. El muntatge apunta que seguirà al carrer de Santa Clara, on hi ha una gran grua que arriba fins a l'alçada dels terrats i talla la circulació de vehicles. Precisament és al terrat on es preveu que s'hi gravin algunes escenes, per això avui ja s'hi podia veure més moviment de gent i material pel rodatge.
Aquesta és la primera temporada de 'Tomb Raider' i, per ara, hi ha força discreció per part de la productora. De moment, seran els carrerons i espais de la ciutat els primers a veure de prop algunes escenes de la producció internacional.
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