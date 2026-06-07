El Fimag es consolida, un any més, amb una 14a edició d’èxit
Durant quatre dies, diferents espais de Torroella de Montgrí han acollit els espectacles d’il·lusionistes experts i de nous en l’ofici de la màgia
El Fimag ha arribat al seu final després d’un començament dijous passat que amenaçava els cels i els espectacles amb pluja. «La sensació és la d’un final rotundament satisfactori que ens ha deixat sorpresos», explicava Àlex Brull, director del Festival de Màgia Internacional amb seu a Torroella de Montgrí a aquest diari. La raó és que, les xifres d’aquesta 14a edició han superat els 9.000 assistents i el 80% d’ocupació en els espectacles a porta tancada, un èxit que, segons l’organització, «també es podria haver vist afectat amb la celebració de moltes altres activitats programades arreu del territori».
Durant quatre dies, la il·lusió s'ha sentit pels carrers del municipi baix-empordanès, amb espectacles trepidants, poètics o, inclús, terrorífics. Davant una programació transversal, on tant mags de molta experiència, com Pere Rafart, o de joves que tot just s’estan obrint pas en aquest món, com Sebak, la resposta dels visitants ha estat la promesa que aquesta serà una visita fidel cada any. «Ve gent que ha viatjat des de la Corunya o França, d’altra que potser no ha hagut de fer tants quilòmetres, però que ve cada edició i ja la coneixem... també hi ha gent nova, que sabem que tornarà», ha dit Brull.
Del darrer dia del festival, el director ha volgut destacar-ne l’espectacle de gran format a les sis de la tarda amb l'il·lusionista valencià Nuel Galán, que amb Sin límites, ha barrejat humor, emoció i reflexió, fent un espectacle únic. Un altre dels més aclamats d’avui ha estat El Brujo, qui ha presentat al Cine Petit, un espectacle màgic, alhora que teatral i «que far molta por, però que tothom, inclús els nens, hi acaben participant», ha explicat Brull.
També, és clar, cal esmentar tots els espais gratuïts que ha ofert el Fimag fins al darrer moment, ningú s'ha quedat sense un tast de màgia. D’aquesta manera, el banyolí Dion Màgic, «el de can pixa i rellisca», comentava el director del festival, ha gaudit enguany d’una promoció; «l’any passat era l’encarregat de la màgia itinerant i ens va agradar molt...», i per aquest motiu, avui ha tingut un escenari a Plaça de Catalunya per a ell, on ha pogut actuar i presentar el xou Tempus Fugit. Mentre, el Mago Hugo i La Pell de Gallina, ha demostrat amb humor, narració, gest i música, que el títol del seu espectacle no era en va.
«Estem molt i molt contents», explicava Brull, qui ja té ganes d’una altra edició. Qui sap si aquesta 15a portarà alguna sorpresa més.
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