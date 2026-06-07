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Girona vibra amb el Festivalot: 30.000 persones i concerts familiars exhaurits

Actuació de Ginestà al Festivalot.

Actuació de Ginestà al Festivalot. / David Aparicio

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Carla Ventura Ponce

Carla Ventura Ponce

Girona

Durant tot el cap de setmana, Girona s’ha convertit en tota una escena familiar i ha omplert l’Auditori de Girona, el Palau de Fires i el parc de la Devesa amb concerts, tallers que han servit com a punt de trobada, i activitats d’accés obert que han despertat la creativitat dels més menuts de casa, i de tothom qui hi ha volgut participar. Durant dos dies, el públic ha gaudit d’un Festivalot que ha acollit fins a 30.000 assistents, repetint la xifra d’anteriors edicions i consolidant la proposta a la ciutat com a una «experiència de qualitat per a grans i petits», expliquen des de l’organització, i que s’ha pogut «adaptar i sobreposar als inconvenients». «Durant el cap de setmana hi ha hagut, fins i tot, un rodatge a la ciutat que ha cridat molt l’atenció, però, tot i això, l’afluència ha estat continuada, ens hem quedat amb més ganes i amb il·lusió de continuar fent això molts anys més», ha dit Rita Peré, la directora del festival.

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