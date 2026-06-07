Cultura
Marc Puigtió critica la mala gestió que ha catapultat al fracàs al Col·lectiu de Crítics
El candidat a l’alcaldia de Girona, afirma que «ara no toca fer teatre ni repartir excuses, toca assumir responsabilitats compartides i corregir l’error»
DdG
Davant la crisi política oberta al govern de Girona per l’adjudicació del cinema Truffaut a una empresa tarragonina, Rambla de l’Art-Cambrils AIE, el candidat a l’alcaldia de Girona, Marc Puigtió, ha volgut mostrar el seu malestar i ha criticat obertament «una situació que no neix ara, sinó que és la conseqüència d’un model de gestió indirecta validat políticament els anys 2018 i 2020 amb el vot favorable de tots els grups municipals.
Puigtió explica el seu descontent davant un «intent de fer veure aquest desenllaç com si fos una sorpresa, com si les regles de la contractació pública, fonamentades sobre la lliure concurrència, no existís». D’aquesta manera demana que tot el plenari municipal assumeixi unes responsabilitats «compartides» que han validat un model que ha acabat posant en risc la coninuïtat del Col·lectiu de Crítics de la ciutat de Girona. «Ara no toca fer teatre ni repartir excuses. Toca assumir responsabilitats i corregir l’error», afirma.
Segons Puigtió, el problema de fons no és només la resolució d’aquesta adjudicació concreta, sinó el model de gestió escollit. Per això, defensa que «Girona ha d’aprofitar aquest episodi per revertir l’escenari i construir una solució estable: blindar el Truffaut com a servei públic cultural de gestió directa per part de l’Ajuntament i garantir que el Col·lectiu de Crítics sigui part central del seu futur».
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