El Col·lectiu recorre l’adjudicació del Truffaut per "irregularitats flagrants" i aboca el cinema municipal a un bloqueig
L’entitat, que té registrat el nom de Cinema Truffaut, denuncia que l’Ajuntament ha «privatitzat un model cultural públic» i preveu deixar la gestió properament quan resolgui el futur dels quatre treballadors
L'empresa que va guanyar el concurs, Rambla de l'Art-Cambrils AIE, no pot operar fins que el recurs estigui resolt i això es pot allargar mesos, amb l'equipament tancat
El futur immediat del Cinema Truffaut queda ara més en suspens que mai. El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona ha anunciat aquest dilluns que presentarà un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra el concurs que ha adjudicat la gestió de l’equipament municipal a l’empresa privada Rambla de l’Art-Cambrils AIE. El recurs, segons va exposar l’entitat, atura l’entrada del nou gestor i pot obrir un període d’incertesa que s’allargui durant mesos. Mentrestant, el Col·lectiu, que inicialment tenia la voluntat de deixar la gestió aquest mateix dilluns, continuarà només el temps necessari per resoldre la situació dels quatre treballadors del cinema. Quan això estigui resolt, tancarà, i la nova empresa encara no podrà entrar.
La roda de premsa s'ha fet a la sala 2 del mateix Truffaut i hi han intervingut Guillem Terribas, Jordi Camps, Àngel Quintana i Salvador Montalt. L’entitat ha llegit una nota consensuada entre els seus deu membres en què han carregat amb duresa contra la decisió de l’Ajuntament de Girona i contra la manera com s’ha desenvolupat tot el procés. «El Truffaut deixa de ser el cinema del poble», han advertit els representants del Col·lectiu, que defensen que durant més de dues dècades han mantingut viu un model de cinema públic, cultural, en versió original i sense ànim de lucre.
Privatitzar un model cultural públic
El Col·lectiu ha recordat que l’any 2000 l’Ajuntament els va acollir la proposta de fer un cinema públic en versió original i que, des d’aleshores, l'única activitat ininterrompuda que s'ha fet a l'edifici del Modern ha sigut el Truffaut. Ara, però, considera que el consistori «ha decidit abandonar aquest model» i «privatitzar un model cultural públic», posant-lo en mans d’una empresa amb ànim de lucre. La crítica no és només política, sinó també jurídica. L’entitat acusa el govern municipal de «negligència» a l’hora de revisar i corregir les bases del concurs i denuncia «desídia i passivitat» per part de la regidoria de Cultura. El document l'ha llegit Àngel Quintana.
Un dels punts centrals del recurs serà la valoració del concurs. Segons el Col·lectiu, des de l’inici se’ls va assegurar que la fórmula del 51% de puntuació cultural i 49% econòmica era necessària per garantir la legalitat del procediment. Diversos juristes consultats per l’entitat, però, sostenen que això no era així i que s’hauria pogut optar per una ponderació del 70%-30%, que hauria obligat a incorporar un comitè d’experts. En canvi, amb el sistema aplicat, segons han denunciat, la decisió sobre la part tècnica ha acabat depenent d’una sola persona, un tècnic municipal.
Decisió "injusta i arbitrària"
El Col·lectiu considera «injusta i arbitrària» la puntuació obtinguda pel seu projecte i lamenta que no s’hagi tingut en compte l’experiència acumulada durant 25 anys de gestió. També subratlla el contrast entre el suport social rebut —amb unes 6.500 signatures, a més d'adhesions del món acadèmic i cultural— i la valoració feta per l’Ajuntament. «La ciutadania reconeix el valor del Truffaut, però l’Ajuntament no», van lamentar.
L’entitat també veu una «contradicció gravíssima» en el fet que el ple aprovés definitivament el 10 de novembre del 2025 la modificació del projecte del Truffaut. Segons el Col·lectiu, aquell document definia l’equipament com un servei públic sense finalitat lucrativa, mentre que ara la resolució del concurs n’adjudica la gestió a una empresa privada. Per als crítics, això genera una contradicció «política, ètica i jurídica». També han remarcat que les bases del concurs no exigeixen que la programació sigui exclusivament en versió original, un fet que consideren una de les principals febleses del procés.
Sense resposta municipal
La decisió de recórrer arriba després que, segons el Col·lectiu, les al·legacions que van presentar el 17 d’abril no hagin obtingut resposta per part de l’Ajuntament. L’entitat defensa que el consistori podia haver desistit del concurs per interès públic i que aquesta via estava avalada jurídicament. «El tema de fons és que hi havia base legal perquè aquest concurs no acabés en adjudicació», ha destacat Salvador Montalt, el tresorer del grup. En aquest sentit, han lamentat que cap partit polític s’hagi atrevit a assumir aquest camí per por a les conseqüències.
El contracte del Col·lectiu es va esgotar el 18 d’abril, però l’entitat va acceptar una pròrroga mentre durés el procés d’adjudicació. Ara que ja s'ha fet oficial, i amb el recurs en marxa, el calendari es complica. La previsió del Col·lectiu és continuar uns dies o setmanes, només fins que s’hagi resolt la situació laboral dels quatre treballadors. Després, decidiran el moment de tancar. El resultat pot ser que el Truffaut abaixi la persiana abans que el nou adjudicatari pugui entrar-hi, cosa que deixaria el cinema municipal en una situació de bloqueig.
Sense nom i sense Filmoteca
A aquesta incertesa s’hi suma un altre element rellevant: el nom. El Col·lectiu, per boca de Guillem Terribas, va explicar que des de fa tres mesos té registrat el nom de Cinema Truffaut, de manera que ningú més el pot utilitzar a Espanya. Això implica que, si finalment Rambla de l’Art-Cambrils AIE acaba assumint la gestió de l’equipament, no el podrà explotar amb la denominació actual i n’haurà de buscar una altra. També han advertit que disposen d’un informe segons el qual, si la gestió passa a mans privades, Girona perdrà la seu de la Filmoteca.
Malgrat la duresa del moment, el Col·lectiu ha insistit que no desapareix. «Han matat el projecte, però el Col·lectiu segueix viu», van afirmar. També han reconegut que durant tot el procés només han mantingut interlocució real amb l’equip de l’alcalde pel que fa a la pròrroga, però no amb el conjunt del govern. «Només hem rebut falses promeses», han lamentat, abans d’acusar els responsables polítics de covardia. Per a Terribas, Camps, Quintana i la resta de membres del Col·lectiu, el conflicte del Truffaut ja no és només la pèrdua d’una gestió, sinó el final d’una manera d’entendre el cinema públic a Girona.
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