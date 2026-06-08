El Festival Amb So de Cobla de Palamós portarà Obeses i la Simfònica de Cobla i Corda
La desena edició de l'esdeveniment palamosí que reivindica el so de cobla tindrà lloc del 4 al 8 d'agost
El Festival Amb So de Cobla de Palamós celebrarà enguany 10 anys amb una edició que portarà propostes com Obeses, que actuaran juntament amb la Cobla Berga Jove; i la gran producció Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que reunirà dalt l'escenari prop de 130 músics i cantants.
La programació d'aquest any desplegarà set concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el passeig del Mar, amb propostes que repeteixen com la Cobla Amb So de Dona i talent local amb el cantant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Principal del Llobregat. Filomena, la Transmediterranea Orquestra, i un concert Memorial Ricard Viladesau organitzat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava completen el cartell d'aquesta edició d'aniversari.
La programació arrencarà dimarts 4 d’agost a les 22.00 hores a la plaça Josep Sarquella amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Cassú. La formació reunirà sobre l’escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Puig-reig. L’espectacle comptarà amb les veus d’Arjau, Beth, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, i incorporarà mapping i il·luminació escènica.
L’endemà, dimecres 5 d’agost a les 22.00 hores, l’Arbreda Municipal acollirà el 25è Concert de la Costa Brava – Memorial Ricard Viladesau. La Principal de La Bisbal i Els Montgrins oferiran un concert dividit en dues parts, amb repertori sardanista i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El Memorial està organitzat per l’Agrupació Sardanista Costa Brava.
El dijous 6 d’agost hi haurà dues cites. A les 19.00 hores, el Parc dels Països Catalans acollirà Cobla Amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llunell, Mercè Torrens, Montserrat Pujolar, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad i Aurore Vizentini.
Aquella mateixa nit, a les 22.00 hores, la plaça Josep Sarquella acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb La Principal de Llobregat, en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la cobla. En aquesta producció, Guillem Batllori actuarà amb l’acompanyament de la cobla per interpretar repertori de lied català. Batllori va debutar l’any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb L’incoronazione di Poppea, de C. Monteverdi, i hi ha tornat per cantar a Antony and Cleopatra, de J. Adams; Lohengrin, de R. Wagner; West Side Story, de S. Sondheim, i aquest 2026, La Gioconda, d’A. Ponchielli. A finals de 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a Le nozze di Figaro, amb la Fundació Òpera Catalunya. Entre els seus compromisos més recents destaquen Ein deutsches Requiem, de Brahms, a Barcelona, així com l’espectacle Un misterio de sainete o zarzuela a la cazuela, produït pel Palau de Les Arts de València.
El divendres 7 d’agost a les 19.00 hores, també al Parc dels Països Catalans, el festival programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional. El grup presentarà una col·laboració amb la tenora Quirze Egea i arranjaments d’Arnau Tordera.
La jornada continuarà a les 22.00 hores a la plaça Josep Sarquella amb Obeses i la Cobla Berga Jove. La banda osonenca liderada per Arnau Tordera presentarà el seu nou treball Ai al cor. DIÀSTOLE, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024.
El festival es clourà dissabte 8 d’agost amb l’actuació de la Transmediterrania Orchestra a l’Àgora del Passeig del Mar, a les 20.00 hores. El projecte està format per músics provinents de formacions com Biflats, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre altres. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla.
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