El Festival Nomad arribarà aquest any a Empuriabrava
L'esdeveniment se celebrarà entre el 19 i el 21 de juny a la plaça de les Palmeres amb gastronomia, mercat d'artesania i música en viu
El Festival Nomad, que inclou dins la seva programació música, gastronomia i propostes familiars, desembarcarà per primer cop a l'Alt Empordà. Empuriabrava serà el municipi que acollirà l'esdeveniment a la Plaça de les Palmeres entre el 19 i el 21 de juny. Serà la primera parada d'una ruta per Catalunya que des de fa anys fa parada per Calonge.
L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha presentat avui el cartell i ha valorat "molt positivament" la iniciativa, que suposa una eina promoció econòmica i turística en un moment d'impàs abans de l'arribada de l'estiu. Des de l'organització, el desembarcament a Empuriabrava suposa "començar una nova etapa", segons han assenyalat, i asseguren que el Nomad "no vol ser un festival que arriba, munta i marxa; volem escoltar, adaptar-nos i fer que la gent senti que l'esdeveniment també és seu".
Pel que fa a la programació, la plaça de les Palmeres s'omplirà de foodtrucks, propostes gastronòmiques, un mercat de disseny i artesania, zones de descans i ambientació mediterrània. També hi haurà jocs de fusta gegants i un espai per nadons, amb activitats de circ, acrobàcies i animació per gaudir en família.
La música en viu serà l'altre gran pilar. El divendres 19 de juny destaca el tribut a Queen amb Bulsara. El dissabte 20 serà el torn del Vermut Techno Flamenco, el Maambo! Show de DJ i percussió, i el tribut a La Oreja de Van Gogh amb Son de Rosas. Finalment, el diumenge 21 de juny, la rumba fusió d'Ay Dená protagonitzarà el vermut, seguit d'una tarda d'èxits indie-pop amb DJ David González.
En el cas de Calonge, se celebrarà del 17 al 26 de juliol en un format de deu dies que es desplegarà al Castell amb música, gastronomia, mercats i propostes familiars.