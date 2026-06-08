Òscar Andreu, Txabi Franquesa o Alba Segarra, protagonistes de la primera edició del festival d'humor gironí No és conya!
Es farà del 8 d'octubre al 17 de desembre i comptarà amb diverses propostes entre monòlegs, pòdcasts i formació
La primera edició del festival d'humor de Girona No és conya!, portarà del 8 d'octubre al 17 de desembre un total de nou propostes, entre pòdcasts, monolegs i formació. Entre els artistes que passaran pels escenaris del festival hi ha Txabi Franquesa, Òscar Andreu o Alba Segarra que fa duet amb l'osonenc Godai Garcia. De fet, aquesta parella serà l'encarregada d'obrir el certamen el dia 8 d'octubre amb la proposta 'Eix Transversal'. Es tracta d'una estrena a Girona que porta a escena la mirada de comarques en un espectacle auster, irònic i carregat de referències al territori. L'espectacle es farà a la sala gran de l'Escola El Foment al centre de Girona.
El mateix espai acollirà 'Guarres!', el dijous següent. Es tracta d'un pòdcast que combina l'humor i l'educació sexual i que està liderat per Gina Bashina, Luz Phallus i Consol Adó. Txabi Franquesa, portarà 'Escocía' el dijous 19 de novembre a la sala polivalent de Vilablareix. Per altra banda, Cabrafotuda arribarà el dijous 26 de novembre per primera vegada a Catalunya amb 'Margaret Teacher', una proposta d’humor crític sobre el fenomen influenciador que es podrà veure a la sala gran de l'escola.
Finalment, Òscar Andreu estrenarà a les comarques gironines el seu primer monòleg d'Stand Up, 'Crida als ocells de colors llampants', un espectacle que es podrà veure també a la sala polivalent de Vilablareix el dijous 3 de desembre. Entre les propostes més singulars de la programació destaca el primer Roast en català, una iniciativa pionera que convertirà la llengua en protagonista d’una batalla dialèctica.
Diversos artistes exploraran, des de la sàtira i el respecte, els tòpics, les contradiccions i les particularitats del català, en un espectacle conduït pel guionista i còmic Aleix Cabarrocas i amb la participació de l’humorista Guillem Estadella com a defensor de la llengua. La proposta es podrà veure el dijous 10 de desembre a la Sala Polivalent de Vilablareix, on el festival tancarà la seva programació al municipi.
Una de les apostes és la creació d'espais per a nous talents. En aquest sentit, torna el festival integra una nova edició de la nit de monòlegs amb el micro obert de comèdia en català conduït per Ramon Aymerich. Les sessions tindran lloc al Centre d'El Foment els dijous 22 d'octubre i 12 de novembre, així com el dimecres 16 de desembre, i comptaran també amb la participació dels alumnes del curs Fes-te monologuista!.
A banda, també està previst repetir El Club Còmic, el primer club de comèdia en català de Girona, que celebrarà una nova sessió el dijous 5 de novembre a la sala l’escola. El festival es completarà amb 'Impro Quartet', de la companyia Del Gremi. Es tracta d'una proposta d'improvisació còmica interactiva on el públic es converteix en protagonista de les escenes. L’espectacle es podrà veure el dijous 17 de desembre a l’Auditori del Centre Cultural La Mercè.
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